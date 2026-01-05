'El Cascanuces' del Ballet de Kiev visitará 11 ciudades en su gira por España

Archivo - Las bailarinas del Ballet de Kiev durante la presentación de 'El Cascanueces' en el Teatro Lope de Vega, a 19 de diciembre de 2022, en Madrid, (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

'El Cascanueces' del Ballet de Kiev recorrerá 11 ciudades en su gira por España, que ha comenzado en el Teatro Lope de Vega de Madrid --con funciones del 2 al 5 de enero--, donde ofrece una versión "colorida y muy emotiva que transporta a los sentimientos de la magia y el espíritu de la Navidad", con la música de Piotr Ilich Tchaikovsky y la coreografía de Marius Petipa y Lev Ivano, como señala el propio Ballet de Kiev.

Tras su paso por Madrid, 'El Cascanueces' recalará este 6 de enero en Málaga; el 10 en Altea (Alicante); el 15 en Valladolid; el 16 en Salamanca; el 17 en A Coruña; el 18 en Ourense; el 19 de nuevo en Madrid; el 21 en Bilbao; el 23 en Villafranca del Penedés (Barcelona); el 27 en Lorca (Murcia) y, finalmente, el día 30 en La Línea de la Concepción (Cádiz).

El ballet cuenta la historia de Clara, una niña que recibe un regalo de Navidad de su padrino, un cascanueces en forma de muñeco soldado. Durante la noche, ella se transporta a un mundo mágico donde los juguetes cobran vida y el cascanueces se convierte en un príncipe encantador. Juntos, Clara y el Príncipe recorren un mundo de fantasía lleno de dulces y flores, y luchan contra el malvado Rey de los Ratones y sus seguidores.

Según el Ballet de Kiev, 'El cascanueces' es un ballet lleno de momentos mágicos y deslumbrantes, desde la escena de la nieve y la danza de las flores, hasta la danza del hada de azúcar y el Gran Pas de Deux final. "La música de Tchaikovsky es brillante y emotiva, con melodías inolvidables que evocan la alegría y el encanto de la Navidad", añade.