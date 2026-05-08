CCOO denuncia la difusión de datos de afiliación en la BNE y pide la dimisión de Urtasun

Archivo - Fachada de la Biblioteca Nacional de España (BNE), reabierta desde ayer a servicios presenciales permite desde hoy las consultas de sus fondos, que deberán realizarse con petición anticipada y cita previa, y ya ha recibido más de una veintena de - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO de la Biblioteca Nacional ha denunciado al máximo órgano rector de la entidad, al director Óscar Arroyo y al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por la difusión de datos de afiliación de sus delegados sindicales.

Además, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato ha pedido que se cese a Urtasun por "incumplimiento" y por "dejadez" en relación al "caos y desgobierno" que, a su jucio, sufre la BNE.

"¿Qué más tiene que pasar y ocurrir en la BNE para que el ministro de Cultura cese fulminantemente al equipo directivo de este organismo autónomo? Desde CCOO entendemos que esta dejadez el ministro en relación al caos y el desgobierno que sufre esta institución tiene que conllevar, si no se hace algo al respecto, al cese del ministro de Cultura en el próximo Consejo de Ministros", sentencian.

Sobre la filtración de datos a "terceros no autorizados, entre ellos a un sindicato de policía, al igual que al sindicato USO, ambos sin representación en la BNE", el sindicato asegura que ha denunciado el hecho ante la autoridad competente en esta materia, la Agencia Estatal de Protección de Datos.

Además, CCOO dice que ha habido "engaño y ocultación" a los Delegados de Prevención del Comité de Seguridad y Salud de la BNE por parte de la administración por "ocultar" una denuncia interpuesta por las inspectoras de la Unidad Técnica de Prevención de Conductas Adictivas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en su visita a la cafetería del edificio, algo que el sindicato asegura que descubrió hace un mes.