El CDN acoge 'Las últimas', un karaoke teatral para hablar de la relación cultural entre España y Filipinas

El karaoke teatral 'Las últimas', creado por Lucía Miranda. - CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional acoge 'Las últimas', un karaoke teatral creado por Lucía Miranda para hablar de la relación cultural entre España y Filipinas.

Desde este 12 mayo y hasta el próximo 21 de junio el Teatro Valle-Inclán recibirá el montaje, "una pieza de teatro documental" que combina la ficción de episodios históricos con entrevistas realizadas a más de cuarenta personas que han dado forma a la dramaturgia del montaje con sus testimonios sobre el legado de sus familias.

El elenco está conformado, además de por Belén Ponce de León, por Laurence Aliganga, Julia Enríquez, Chris Angelous Manalo, Alexandra Masangkay, Juan Paños Larrauri y Belén de Santiago.

Lucía Miranda afirma que esta es su obra más personal y también la que más investigación ha requerido. "He realizado 40 entrevistas entre España y Filipinas, lo que son unas 80 horas de audio, incluyendo al elenco y a sus madres", ha explicado en un comunicado.