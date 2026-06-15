El Cervantes celebra que la FIFA rectifique tras dejar al español en "fuera de juego" de las ruedas de prensa

Archivo - Fachada del Edificio de las Cariátides, donde se encuentra el Instituto Cervantes - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes celebra que la FIFA rectifique "tras su primera extraña postura de excluir al español" e incluya esta lengua de forma sistemática en todas las conferencias de prensa del Mundial, tras vetar a periodistas españoles y jugadores hablar en español en las ruedas de prensa por problemas con las traducciones.

"Celebramos que la FIFA rectifique su postura tras dejar al español fuera de juego", ha asegurado el Cervantes en su perfil de X, donde recuerda que el español "es el segundo idioma internacional y lengua materna de dos de los anfitriones del Mundial", en alusión a Estados Unidos y México.

Durante los primeros días del Mundial, jugadores como Vinicius Junior, Frenkie de Jong o Achraf Hakimi se han visto obligados a recurrir al inglés en ruedas de prensa organizadas por la FIFA pese a poder expresarse en español, una situación que ha suscitado críticas de asociaciones como Alianza por el Español.

La asociación ha tildado de "desprecio" los incidentes ocurridos en las conferencias de prensa, aunque este lunes ha agradecido a la FIFA su "rapidez" para rectificar.

El Cervantes ha apostillado su publicación asegurando que el fútbol "lleva mucho tiempo metiendo goles en español". "Bravo por el VAR", ha concluido.