Chela De Ferrari conecta el crimen de Magda Goebbels con el auge de la extrema derecha en su nueva obra de teatro en CDN

La obra de teatro 'Magda' - CENTRO DRÁMATICO NACIONAL

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora peruana Chela De Ferrari estrena este viernes 13 de noviembre en el Teatro María Guerrero de Madrid la obra 'Magda', una propuesta escénica que parte del asesinato de los hijos de la esposa del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, en 1945 para reflexionar sobre el avance actual de la extrema derecha y el rechazo a la inmigración.

El montaje, coproducido por el Centro Dramático Nacional (CDN), el Théâtre National Wallonie-Bruxelles y Bitò Produccions, permanecerá en cartel hasta el próximo 27 de diciembre.

Así, la pieza ha sido escrita por De Ferrari junto a Luis Alberto León y traslada la acción al búnker en el que Goebbels decidió acabar con la vida de sus hijos al considerar que la existencia carecía de sentido sin el régimen nazi.

La actriz María Morales interpreta el papel protagonista dentro de un reparto que completan David Luque como Joseph Goebbels, Mirela Bali y Domingo López.

Sin embargo, para dar vida a los cuatro hijos que figuran en la obra, la dirección ha optado por marionetas diseñadas por Natacha Belova en lugar de actores infantiles.

En contraposición a la ideología de la protagonista, las figuras son manipuladas en escena por cuatro intérpretes migrantes --Thomas J. King, María Ramos, Lucas Rubens y Yohana Yara--, acompañados por Juanjo Herrero como marionetista auxiliar.

El equipo artístico se completa con la escenografía de Alessio Meloni, la iluminación de David Picazo, el vestuario de Anna Tusell, el espacio sonoro de Nacho Bilbao, la coreografía de Amaya Galeote e Inés Narváez y la caracterización de Sara Álvarez.