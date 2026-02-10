Chillida, Rembrandt, Dora Maar o Mapplethorpe, protagonistas de la Primera Mirada de TEFAF Maastricht

Claude Monet - TEFAF

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Europea de Bellas Artes (TEFAF) ha anunciado una selección de 43 obras que se exhibirán en TEFAF Maastricht, en cuya vista previa serán protagonistas artistas como Rembrandt, Claude Monet, Paul Gauguin, Berthe Morisot, Dora Maar, Hepworth, Eduardo Chillida y Mapplethorpe.

Así, esta Primera Mirada, que tendrá lugar los días 12 y 13 de marzo, ofrecerá obras de diferentes disciplinas como pintura, dibujos y grabados, esculturas, instalaciones, fotografía y artes decorativas.

Durante los ocho días que dura la 39 edición de la feria, se darán cita 278 galerías de 24 países de cinco continentes, entre ellos ocho procedentes de España y tres de América Latina.

El conjunto más numeroso de esta primera selección gira en torno a la pintura y obra sobre papel, recorriendo más de seis siglos de creación artística, desde el Renacimiento hasta la contemporaneidad.

Concretamente, destacan obras maestras del Simbolismo, el Impresionismo y el Expresionismo -con figuras clave como Odilon Redon, Morisot, Monet, Max Pechstein, Ernst Ludwig Kirchner y Gauguin- junto a redescubrimientos históricos de artistas como Jacob Jordaens o Giuseppe Bonito.

El dibujo ocupa un lugar central ejemplificado por Bartolomeo Bandinelli y Dora Maar, mientras que la pintura contemporánea y moderna amplía el lenguaje visual hacia la abstracción, la gestualidad y la espiritualidad con artistas como Arnulf Rainer, Léon Spilliaert, Emily Kam Kngwarray y Heisch.

Después, la fotografía, presente en piezas de Robert Mapplethorpe, Sohei Nishino y el dúo Anna y Bernhard Blume, introduce "nuevas lecturas del cuerpo, la naturaleza, la memoria y el paisaje urbano, ampliando el diálogo entre tradición y contemporaneidad", explica la feria en un comunicado.

En cuanto al campo de la escultura, se traza una historia desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Habrá obras funerarias del mundo clásico y egipcio, como la estela ático-griega de Medeia o la estatuilla de Ptah-Sokar-.

El Renacimiento y la Edad Moderna también están representados por relieves en cera y mármol, como el retrato memento mori de Matthäus Carl. La modernidad escultórica se expresa en piezas de Barbara Hepworth y Eduardo Chillida, 'Leku III', donde el espacio, el vacío y la relación táctil con la obra adquieren protagonismo.

A ello se suman bustos y esculturas en bronce como el retrato de Suzanne Lion, realizado por Bourdelle antes de 1929, que subrayan la continuidad entre tradición artesanal y lenguaje moderno.