La ciudad argentina de La Plata acoge la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible de la RAE

Archivo - El jurista y académico Santiago Muñoz Machado durante la ceremonia de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, a 15 de Junio de 2026, en Madrid ( España). Muñoz Machado la Medalla número 19, vacante por el pase a la - FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad argentina de La Plata será la sede de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, un encuentro que reunirá, durante los días 1 y 2 de octubre, a numerosos expertos y representantes de los miembros de la Red, impulsada por la Real Academia Española (RAE), en torno al título 'Diálogo iberoamericano sobre Lenguaje Claro y Accesible e Inteligencia Artificial'.

La Convención se desarrollará alrededor de seis ejes temáticos: lenguaje de los poderes públicos; terminología, recursos lingüísticos y comunicación especializada; formación académica, profesional y ciudadana; inteligencia artificial y tecnología del lenguaje; accesibilidad cognitiva y lectura fácil, y diálogo iberoamericano sobre lenguaje claro.

El evento está convocado conjuntamente por la Real Academia Española, como titular de la Secretaría de Coordinación de la Red, y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como sede local. El encuentro contará también con la Academia Argentina de Letras como institución académica anfitriona.

La Convención dará comienzo con una sesión plenaria de apertura, en la que tendrán lugar las intervenciones institucionales del director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, y el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño.

Entre los objetivos de esta III Convención están consolidar el camino recorrido por la Red y reafirmar el espíritu que la caracteriza desde 2022: cooperación, reflexión e intercambio de experiencias; reunir a instituciones y profesionales comprometidos con una comunicación pública más clara, accesible y eficaz; mantener un espíritu abierto y orientado a fortalecer una auténtica comunidad iberoamericana de aprendizaje, e impulsar el movimiento en favor del lenguaje claro y accesible al conjunto del espacio iberoamericano.

La Red fue concebida desde sus inicios como un espacio de cooperación panhispánica para promover criterios comunes, respetuosos con la unidad de la lengua española; atender las necesidades específicas de los distintos ámbitos de especialidad, y adaptarse a las realidades de los diferentes países hispanohablantes.

PROGRAMA

En la sesión de inauguración también tendrá lugar la presentación de los ejes temáticos de esta III Convención. De la exposición de los temas en torno a los que se articulan las jornadas se encargarán Sergio Torres; el director de la Academia Chilena de la Lengua, Guillermo Soto; los académicos de la RAE Salvador Gutiérrez Ordóñez y Asunción Gómez-Pérez; la presidenta y representante legal del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad de Guatemala, Maira Virginia Rivas Carías, y, por parte de la Asociación Argentina de Lenguaje Claro, Fernando Bernabé Rocca.

Posteriormente dará comienzo el desarrollo de las sesiones, en las que se celebrarán distintas mesas simultáneas en las sedes platenses que acogen la Convención. Durante las dos jornadas tendrán lugar siete sesiones con más de 40 mesas sobre los distintos ejes temáticos. Entre todas ellas, superan las 250 ponencias.

Durante el segundo día de la Convención se llevarán a cabo, además, dos sesiones plenarias con los títulos 'Una cartografía del español especializado: claridad, conocimiento y precisión' y 'Diálogo iberoamericano sobre lenguaje claro'. Asimismo, en esta jornada, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado pronunciará las conclusiones de la III Convención y la prospectiva de la Red Panhispánica.

En última instancia tendrá lugar la clausura de la cita. En ella intervendrán Santiago Muñoz Machado, Sergio Torres, Rafael Felipe Oteriño y, de manera virtual, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.