La Compañía Nacional de Teatro Clásico hace un "brindis" a Ana Caro de Mallén con el estreno de 'Valor, agravio y mujer'

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Nacional de Teatro Clásico hace un "brindis" a Ana Caro Mallén, dramaturga del Siglo de Oro, con el estreno en la Sala Principal del Teatro de la Comedia 'Valor, agravio y mujer', una comedia de capa y espada sobre el mito de Don Juan dirigida por Beatriz Argüello que busca dar a conocer la potencia de la voz femenina en el siglo XVII, como han explicado en rueda de prensa este martes 11 de abril.

"Desde el respeto hacia la autora, me gustaría que la intención de lo que ofrecemos fuera un brindis por Ana Caro de Mallen, se lo merece, es una fiesta dar a conocer a esta mujer que tanto tiempo ha estado silenciada", ha destacado Argüello en la presentación.

La obra --que se estrena este jueves 13 de abril y hasta el 4 de junio-- cuenta la historia de Doña Leonor de Ribera, mujer burlada por Don Juan de Córdoba, que ansía vengar su deshonor. Ahí entra en escena la mirada femenina que Ana Caro de Mallén hace del mito de Don Juan, al que "ridiculiza" en esta obra, a la vez que deconstruye el género de la comedia de capa y espada, como ha detallado la directora.

Precisamente, sobre esta puesta en escena, Argüello ha indicado que lo que le llevó a "delimitar y posicionar la función en los espacios escénicos" fue la pintura flamenca del barroco y, en especial, los cuadros de 'Los cinco sentidos' pintados por Rubens y Brueghel. "De ahí fuimos estilizando la estética hasta crear nuestra propia corte de Flandes. Así pues, viajamos con Leonor por diferentes paisajes cono si recorriéramos cada uno de los cuadros", ha añadido.

En este punto, ha detallado que mediante esta puesta de escena no ha querido "ridiculizar" a Don Juan, si no que "se ridiculiza él mismo". "No me interesa ridiculizar lo masculino, Leonor no haría todo lo que hace ni lucharía por el amor de un hombre si ese hombre no merece la pena", ha puntualizado.

Por su parte, Juana Escabias (la autora de esta versión) ha destacado que Ana Caro de Mallén "es la mejor dramaturga de esta época, por su destreza en el arte de la versificación y su dominio de las estructuras dramáticas a la hora de componer comedias". "Después de tantos siglos de olvido, que esté en el teatro es un acto de justicia y un sueño", ha reconocido.

"Conviene reparar en el valioso contenido crítico que posee la pieza, con los cuestionamientos a la división de clases ejemplificados en boca de uno de sus criados, la lucha contra los estereotipos de género que presenta la pieza y la defensa sistemática que la autora realiza sobre las capacidades femeninas, en la que equipara a las mujeres con los hombres", ha subrayado.

Doña Leonor de Ribera está interpretado por la actriz Julia Piera, para quien este personaje es "una mujer capaz de salir a restaurar su honor sin miedo a morir en el intento, un referente de valentía y decisión, de fortaleza en el ánimo".

Por su parte, Pablo Gómez-Pando da vida a Don Juan de Córdoba, un personaje al que califica como alguien a quien "le excita la conquista y pone todas sus energías en ella pero, una vez, conseguido el trofeo se cansa rápido y necesita alguna emoción nueva". "Este Don Juan recibe una lección, diría que al principio está muy crecido, muy seguro de sí mismo. A medida que avanza la función se va encontrando más y más perdido hasta que, finalmente, el mito se derrumba por completo", ha explicado.

Completan el elenco Lucía Barrado, Jesús Hierónides, Ignacio Jiménez, Natalia Llorente, Luis Moreno, Paco Pozo y Sol Vicente. La puesta en escena cuenta con el trabajo de Carolina González (escenografía); Paloma Para (iluminación); Rosa García Andújar (vestuario); Luis Miguel Cobo (creación musical); Pau Arán (movimiento escénico); Jesús Esperanza (maestro de esgrima) y Ernesto Arias (asesor de verso).

'Valor, agravio y mujer' es una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado.

UNA OBRA ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA

Por otro lado, la obra (gracias a la colaboración con Teatro Accesible) contará con dos funciones accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva.

Ambas tendrán lugar este jueves 20 de abril y el viernes 28 de abril, a las 20.00 horas, con subtitulado, audiodescripción, bucles de inducción magnética y sonido amplificado para el público que lo necesite.