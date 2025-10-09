La compañía Pistacatro, Premio Nacional de Circo 2025 por "su destacada labor en la creación de propuestas circenses". - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Pistacatro ha sido galardonada con el Premio Nacional de Circo 2025 por "su destacada labor en la creación y difusión de propuestas circenses de una enorme presencia escénica, rigor y carisma", a propuesta del jurado reunido hoy. El premio está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado los "importantes hitos" que la compañía ha vivido en 2024 como la gira de 'Drop', un montaje sorprendente con un lenguaje propio. A su vez, también ha hablado de la consolidación de su espectáculo 'Orquesta de malabares', en el que fusionan la música y el circo, un trabajo de gran formato con el que lograron una amplia proyección nacional e internacional".

Además, el jurado ha añadido que "como productores y prescriptores, han sido impulsores del nuevo circo gallego y descubridores de artistas emergentes durante los últimos 20 años, con trabajos que aúnan la innovación y la educación. En su trayectoria cabe destacar además su innegable contribución a la divulgación y la investigación del género en el marco de las Jornadas D10!, que impulsan desde hace una década".

Pistacatro es una compañía fundada en 2006 y liderada por Aitor Garuz, Pablo Reboleiro, Belem Brandido y José Expósito. Es una de las productoras de circo más relevantes de las artes vivas en Galicia y distribuye sus propias creaciones, así como otras que nacen de la matriz creativa del proyecto Circonove o aquellas que consideran relevantes por su calidad e interés cultural.

Aitor Garuz es artista de circo y responsable de desarrollo de proyectos en Pistacatro. Se formó en la Circus Space de Londres y en la Escuela de Circo Carampa (Madrid) y trabajó en Inglaterra con la compañía galesa Nofit State, como actor, músico y malabarista en 'Inmortal'. Este espectáculo giró por toda Europa y recibió varios premios en diferentes festivales internacionales.

Por otro lado, Pablo Reboleiro es el fundador de la compañía, para la que trabaja como actor, director y en el desarrollo de proyectos. Es un artista multidisciplinar gallego, formado en circo en The Circus Space, en teatro en Espacio Abierto y en danza en numerosos cursos internacionales.

Por su parte, Belem Brandido es responsable de la producción y distribución de Pistacatro, así como la gestión de proyectos y la comunicación. En concreto, es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y trabaja como 'freelance' en las artes escénicas y en la industria del cine desde hace 20 años.

Por último, Jose Expósito es el administrador, gerente y gestor de proyectos en la compañía. Al igual que Brandido estudió en la USC, aunque en su caso se licenció en Biología. A su vez, también se formó en Gestión de Organizaciones y Empresas Culturales con el Grupo Xabide en Vitoria-Gasteiz. Expósito fue asimismo fundador de la sociedad LILITH Acción Social y Educativa S.L., donde trabajó en proyectos sociales desde la perspectiva de género. Es miembro de la Asociación Gallega de Profesionales de la Gestión Cultural.