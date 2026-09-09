Los creadores del espectáculo 'The Hole' anuncian un nuevo show en 2027 con vocación de "recorrer toda España"

Archivo - 'The Hole' celebra su décimo aniversario en el Teatro Circo de Murcia y programa un total de 19 funciones - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los creadores del espectáculo 'The Hole', Iñaki Fernández (CEO de LETSGO) y David Ottone (fundador y director artístico de Yllana) se han reunido para poner en marcha una nueva función, con estreno previsto en 2027 y vocación de "recorrer toda España".

El reencuentro coincide con el 15 aniversario del espectáculo, que estará producido por LETSGO con el apoyo de Yllana. El reencuentro recupera la alianza creativa que estuvo en el origen de un espectáculo que desarrolló un lenguaje propio, mezclando cabaret, circo, música, humor y una relación directa con el público.

Ahora, Fernández y Ottone trabajan en una nueva propuesta que parte del universo 'The Hole', pero que planteará una experiencia y una historia diferentes. El nuevo proyecto se encuentra todavía en una fase creativa y sus responsables prefieren no desvelar por el momento sus detalles. Sí avanzan que volverá a apostar por la experiencia en vivo, la participación del público y el carácter imprevisible que forma parte del ADN de 'The Hole'.

"Han pasado 15 años de un espectáculo que creó un nuevo lenguaje y una forma mucho más arriesgada y divertida de entender el entretenimiento en vivo. En LETSGO estamos muy ilusionados de volver a producir un giro más de esta saga que nunca ha parado de darnos alegrías. Qué mejor apoyo creativo que contar con mi viejo amigo David Ottone de Yllana para hacer honor a este cumpleaños de la saga", ha comentado Iñaki Fernández.

La nueva producción tiene previsto estrenarse entre abril y mayo de 2027. A partir de ahí, el espectáculo emprenderá un recorrido por distintas ciudades españolas.