Cultura avisa que jóvenes que hagan uso "fraudulento" del Bono Cultural deben devolverlo tras gastarse en discotecas

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha advertido en redes sociales que los beneficiarios que usen "fraudulentamente" el Bono Cultural Joven deberán reintegrar esos importes a la Administración.

Esta ha sido la respuesta del departamento dirigido por Ernest Urtasun tras la aparición de un vídeo en redes sociales en el que un grupo de jóvenes trata de acceder a una discoteca de Madrid utilizando el Bono Cultural.

En las imágenes, un hombre enseña a varios jóvenes cómo usar el Bono Cultural para acceder al recinto festivo y comenta que "la gente no sabe que también se puede gastar en ocio, como salir de fiesta". Los jóvenes aseguran que disponen de más de 150 euros del Bono Cultural, por lo que, según el protagonista del vídeo, sí pueden proceder al pago, a través de una plataforma para negocios de ocio nocturno.

Ante esto, el Ministerio afirma en su publicación que las empresas que permitan el uso indebido del Bono "serán penalizadas y se enfrentan a la posibilidad de la expulsión del programa".

El Bono Cultural Joven es una ayuda de 400 euros para los jóvenes que cumplen 18 años para la adquisición y disfrute de productos, servicios y actividades culturales. El Bono funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.