Cultura y el Instituto de las Mujeres impulsan la Biblioteca de Mujeres creada a partir de fondos de Marisa Mediavilla

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Museo Nacional del Romanticismo, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, han firmado un protocolo general de actuación para colaborar en la puesta en marcha de la Biblioteca de Mujeres.

Esta biblioteca especializada, cuya titularidad corresponde al Instituto de las Mujeres, se creará a partir de los fondos bibliográficos y documentales donados por Marisa Mediavilla al Instituto en 2006.

Actualmente, el grueso de estos fondos se encuentra custodiado entre el Museo del Traje y el Centro de Documentación del Instituto de las Mujeres, entre otras ubicaciones.

Cultura, en base a sus competencias y teniendo en cuenta la relevancia histórica y documental del fondo de la Biblioteca de Mujeres, ha asegurado que colaborará en este proyecto para su impulso y puesta en valor, con el objetivo de poner sus fondos a disposición de toda la ciudadanía.

Ambos ministerios trabajarán para elaborar un diagnóstico general sobre la composición, catalogación, conservación, accesibilidad y necesidades de tratamiento técnico de la colección.

Además, identificarán las necesidades profesionales, funcionales, técnicas, espaciales y de equipamiento de la futura biblioteca.

Por su parte, el departamento de Ernest Urtasun favorecerá el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en materia bibliotecaria en lo relativo a la selección, actualización y conservación de la colección, así como su dinamización y difusión.