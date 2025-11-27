DAMA lanza la XIII edición de DAMA Ayuda, el programa de desarrollo de proyectos audiovisuales

Cada proyecto seleccionado recibirá 2.000 € y acceso a un programa de mentoría y formación. - DAMA

DAMA, la entidad de gestión de derechos de autor de las creadoras y los creadores audiovisuales, ha presentado este jueves la XIII edición de DAMA Ayuda, el programa de desarrollo de proyectos audiovisuales: largometrajes, series y documentales.

En esta edición, se seleccionarán cuatro proyectos de largometraje, cuatro historias para series y dos documentales. Cada proyecto elegido recibirá un apoyo económico de 2.000 euros, así como la oportunidad de participar en un laboratorio intensivo con duración de nueve meses.

Los participantes contarán con un programa que incluye tutorías personalizadas impartidas por profesionales de amplia trayectoria, formación especializada y sesiones de presentación de proyectos ante destacados representantes de la industria audiovisual.

Desde su inicio, DAMA Ayuda ha respaldado proyectos reconocidos internacionalmente y galardonados en festivales. Entre ellos se encuentran el largometraje '20.000 especies de abejas' , de Estíbaliz Urresola, 'Calladita' de Miguel Faus, 'Josefina' , de Belén Sánchez Arévalo y Javier Marco, 'Antes de la quema' , de Javier Jáuregui, o 'Hollyblood' de José Pérez Quintero

En la edición anterior, DAMA Ayuda contó con la participación de tutores de reconocido prestigio: Marta Buchaca, Manuel Martín Cuenca, Imanol Uribe y Alicia Luna en la categoría de largometrajes; Guillem Clua, Borja González Santaolalla, Aurora Gracia y Verónica Viñé en series; y Almudena Carracedo y Javier Corcuera en documentales.