Director de la Academia Mexicana de la Lengua dice que España no tiene que pedir perdón por los abusos de la conquista

Actualizado 28/03/2019 16:58:59 CET

CÓRDOBA (ARGENTINA), 28 Mar. (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco) -

El director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio, ha asegurado este jueves 28 de marzo que España "no tiene que pedir perdón" por los abusos de los españoles durante la conquista de México, tal y como reclamó el presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, al Rey de España y al Papa.

"No creo que España tenga que pedir perdón, en primer lugar porque eso pasó hace 500 años; en segundo lugar, porque no eran los Borbones (los responsables), sino los Austrias; y en tercer lugar, porque ha habido un proceso de conquista espiritual tan fuerte que nosotros, los mexicanos, somos de alguna manera los responsables de esa marginación que sufren los indios", ha señalado el académico tras su intervención en una sesión plenaria en el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad argentina de Córdoba.

Para Celorio, hace falta "más profundidad histórica" en este debate como para "resumirlo en un tema tan simple como que hay que pedir perdón", si bien ha reiterado la idea de que, "de alguna manera, los antepasados de los mexicanos fueron los conquistadores". "Los que vivimos ahí tenemos más que ver con esa conquista que los que se quedaron en España", ha apuntado a un grupo de periodistas.

"México es un país en el que paradójicamente la conquista no la hicieron los españoles, sino que la hicieron los indígenas, mientras que la independencia la hicieron los españoles y no los indígenas", ha señalado, tras admitir que en el país norteamericano "hay un problema que no se acaba de resolver". "Necesitamos un pasaporte identitario para enfrentarnos al mundo", ha añadido.

De hecho, al ser preguntado sobre si está de acuerdo con las críticas vertidas el pasado miércoles en este mismo escenario por el escritor Mario Vargas Llosa al propio Obrador, Celorio se ha mostrado de acuerdo. "Sí, estoy de acuerdo, y eso que fue demasiado contundente y en apenas unos minutos. Es un asunto de mucho más calado sobre la identidad nacional, que ha sido la problemática de México desde los tiempos de la independencia", ha destacado.

El académico ha admitido que México es "un país muy contradictorio", que tiene que "acabar de asumir que la Historia fue como fue y no como hubiera querido que fuera". "Con la independencia política empezamos a magnificar a los indios muertos, haciendo grandes museos, pero al mismo tiempo seguimos despreciando a los indígenas vivos, los seguimos marginando y los seguimos humillando", ha lamentado.

LÓPEZ OBRADOR NO ESTUVO DESACERTADO

En cualquier caso, Celorio tampoco ha señalado que López Obrador haya estado "desacertado" en su petición, admitiendo que habría que "matizar" la respuesta. "De la misma manera que digo que hay que matizar todo, habría que matizar mi respuesta y necesitaría dos semanas", ha destacado.

El director de la Academia de la Lengua Mexicana ha concluido tratando de resumir la identidad del país norteamericana. "España hizo una conquista espiritual a través de la castellanización y de la catequesis, somos culturalmente españoles. Somos herederos de esa conquista espiritual y en ese sentido somos parte de la hispanidad, aunque tengamos un sustrato prehispánico realmente muy importante", ha señalado.