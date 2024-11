El director Miguel del Arco se pronuncia sobre la acusación de violación a Juan Antonio Codina: "Hay que ser cuidadosos"

Trae a Madrid 'Jauría', espectáculo de teatro documento a partir de las transcripciones del juicio realizado a 'La Manada'

El director de teatro Miguel del Arco ha pedido ser "cuidadosos" al ser preguntado sobre las acusaciones contra el actor y director Juan Antonio Codina por presunta violación a una de sus alumnas, que ha denunciado lo ocurrido en redes sociales.

"Ella lo dice, que ha estado durante tres, cuatro o cinco años pensando que era una relación consentida y que ahora de repente llega a una conclusión diferente porque cambia la perspectiva, pero la perspectiva cambia para todos. Esa perspectiva es un camino que estamos haciendo de forma conjunta. El relato de ella es personal e intransferible, evidentemente, y tiene todo el derecho a hacerlo, pero también tenemos que estar conformando un relato común, un relato que nos cuenta a todos. Entonces, necesitamos ser cuidadosos", ha afirmado del Arco este martes, durante la presentación de 'Jauría', la obra de teatro documento sobre el juicio a 'La Manada' de Jordi Casanovas, que se representará en el Matadero de Madrid.

El pasado sábado 2 de noviembre, la actriz Miranda Yorch, conocida por participar en 'Hit' o 'Escape', aseguraba en una publicación de su Instagram que había sido violada por el director de la escuela a la que había acudido, cuando ella tenía 19 años y él 51. La joven estudió arte dramático en el Estudio Juan Codina entre 2018 y 2022. Este lunes, la escuela de teatro Estudio Juan Codina anunció la suspensión "permanente" del director en cualquiera de sus ámbitos dentro de la entidad y cesó su labor como profesor.

"Es reprobable el hecho de que, siendo un profesor de un estudio, tengas una relación con un alumno? Sí, eso lo sabemos siempre. Es un espacio común, evidentemente. Es decir, tienes una situación de poder. Mucho más, además, en estos casos que sabemos que nosotros somos trabajadores de la emoción", ha lamentado Del Arco.

El director tampoco se ha pronunciado sobre la posible cancelación de la obra que protagonizaba Codina en el Teatro Kamikaze, 'Vania x Vania'. "Yo no me puedo elegir un juez y decirle, a partir de ese momento, como he leído un testimonio, tomaré una determinación y lo aparto por completo, suspendo la función. Son actores, técnicos, es decir, que esto conlleva que si yo paralizo una función, no estoy apartando solamente a Juan Codina, sino que estoy paralizando la manera de ganarse la vida de muchas familias", ha razonado.

"NUEVA PERSPECTIVA" DE 'JAURÍA': "ES UN PROBLEMA DE LA SOCIEDAD"

Miguel del Arco ha presentado este martes en la Nave 10 del Matadero la obra teatral 'Jauría', un espectáculo de teatro documento a partir de las transcripciones del juicio realizado a 'La Manada', escrito por Jordi Casanovas y dirigido por él mismo, que llega a Madrid esta semana tras su paso por Barcelona.

La obra está protagonizada por un elenco conformado por Quim Àvila, Artur Busquets, Ángela Cervantes, Francesc Cuéllar, Carlos Cuevas y David Menéndez, y podrá verse en la Sala Max Aub de este espacio durante tres únicas semanas, del 7 al 24 de noviembre. Es una función actualizada de la ya presentada en 2019, cuando el caso de 'La Manada' todavía estaba judicializado. Fue entonces María Hervás la encargada de ponerse en la piel de la víctima de La Manada.

"Profundiza en esa nueva perspectiva (...) Siempre les incidía en no alejarlos, en no convertirlos en alguien a quien no conocemos, en no convertirlos en gente que está muy alejada de nosotros. Yo les decía, es absolutamente imprescindible que en algún momento la gente, cualquier espectador, pueda sentir empatía con vosotros. Puede estar, pueda comprender, pueda de repente tener una cierta duda al respecto de lo que está sucediendo, porque esto no es un problema de gente, de señores a los que no conocemos y que nada tienen que ver con nosotros, es un problema de la sociedad que entre todos hemos conformado", ha asegurado del Arco sobre esta versión actualizada de la obra.

'Jauría' es una dramaturgia construida íntegramente con fragmentos de las declaraciones de acusados y denunciante, sumarios y transcripciones, publicadas en varios medios de comunicación, de un juicio que ha marcado un antes y un después en la historia de España. Una ficción documental a partir de un material muy real que permite viajar dentro de la mente de víctima y victimarios.

Además, ha tenido funciones a nivel internacional, en México y Argentina, según ha detallado del Arco, y también se ha interpretado a presos sentenciados por agresión sexual de la cárcel de Quatre Camins de Barcelona.

Esta producción de Velvet Events y Teatro Kamikaze cuenta con el diseño de espacio escénico de Alessio Meloni, diseño de sonido de Sandra Vicente, diseño de iluminación de Juan Gómez Cornejo, diseño de vestuario de José Novoa y voz en off de Carla Tovias. Este espectáculo está sujeto a JOBO, Joven Bono Cultural, para jóvenes entre 16 y 26 años.