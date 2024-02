La directora del MUAC mexicano, Amanda de la Garza, nueva subdirectora artística del Museo Reina Sofía

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, ha anunciado este miércoles el nombramiento de Amanda de la Garza como nueva subdirectora artística de la pinacoteca, tras ser propuesta este pasado martes en la Comisión Permanente del Real Patronato.

Amanda de la Garza es la actual directora general de Artes Visuales y del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Segade ha destacado su "idoneidad" para el puesto y ha asegurado que ha obtenido "una puntuación mucho más alta que el resto de candidatos".

"Me parece interesante porque está formada en algunos temas que estamos abordando, ya que tiene estudios en Antropología y Psicología y también en Estudios Culturales", ha explicado Segade.

En total, la vacante ha sido solicitada por 52 personas y se han realizado diez entrevistas finales para el nombramiento, tal y como ha avanzado el director del Reina Sofía, que ha recordado que en la pasada convocatoria (2019) a la misma plaza solo se presentaron cinco personas. "Esto quiere decir que mucha gente se quiere unir a este proyecto", ha subrayado, al tiempo que ha desvelado que ha habido una presencia "fuerte" de candidatos internacionales.

"Este puesto nos permitirá llevar a término el programa de exposiciones, programas públicos, presentaciones y líneas de crecimiento de la Colección, los proyectos de restauración", ha señalado Segade.

En este sentido, el director del Reina Sofía ha mostrado su felicidad porque, tras siete meses como máximo mandatario de la pinacoteca, es la primera persona que se incorpora a su equipo designada por él.

PERFIL DE AMANDA DE LA GARZA

La nueva subdirectora artística del Reina Sofía, que desde 2020 dirige el MUAC, tiene formación en estudios curatoriales, Historia del Arte, Antropología y Sociología. Ha comisariado y coordinado más de 30 exposiciones de arte moderno y contemporáneo, así como muestras de archivo y revisiones de artistas como Vicente Rojo, Jeremy Deller o Hito Steyerl.

Además, fue cocuradora de la XVII Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen y ha sido galardonada con el Premio Curadores Emergentes, la Bienal Fronteras y varias becas de investigación en México.

En la actualidad, Amanda de la Garza es integrante de las juntas directivas del CIMAM (International Committee for museums and Collections of Modern Art), de ICOM México y es miembro de AAMD (Association Art Museum Directors).