Doraemon, Shin Chan o Naruto llegan mañana al Museo de Cera de Madrid con la muestra 'Made in Japan'

Wonder Space acoge a partir del 9 de octubre una muestra única que reúne lo mejor del universo manga, anime, gaming y coleccionismo japonés - MUSEO DE CERA DE MADRID

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Cera de Madrid, en colaboración con Wonder Space, producto de The Vintage Company, ha presentado este jueves a los medios su nueva exposición temporal, 'Made in Japan. Expo Cultura Pop Japonesa', una exhibición que se podrá visitar a partir de este 9 de octubre y que propone un viaje inmersivo por décadas de creatividad, iconografía y cultura popular japonesa que ha marcado generaciones en todo el mundo.

Entre las piezas más destacadas de la exposición se encuentran primeras ediciones de manga originales en japonés, documentos vivos de los orígenes de un arte que revolucionó la narrativa gráfica.

Así, la muestra contará con figuras a tamaño real de algunos de los personajes más queridos del imaginario japonés: Totoro, Luffy, Shin Chan y Doraemon darán la bienvenida a los visitantes junto a Sonic, Naruto y Tamagotchi, completando una galería de personajes icónicos que no dejará indiferente a nadie. La pieza más emblemática de la exposición es, sin duda, la réplica a escala real de la mítica moto roja de Akira, icono absoluto del anime y de la cultura pop global.

"La cultura pop japonesa ha formado parte de la infancia y de la vida de varias generaciones. MADE IN JAPAN nos permite reunir algunos de sus grandes iconos y descubrir también piezas que quizá muchos visitantes nunca hayan visto de cerca", ha explicado en la presentación Jean-François Rouzé, CEO de The Vintage Company.

El universo de los videojuegos tendrá también un papel protagonista, con una selección de títulos y consolas originales japonesas de los años 80 y 90 que marcaron el inicio de la revolución del gaming mundial. La exposición incluirá bocetos originales y dibujos realizados a mano por los estudios de animación más aclamados de la historia, piezas de valor artístico incalculable que rara vez tienen la oportunidad de verse fuera de Japón.

Completan la muestra una amplia colección de juguetes japoneses que abarca desde los años 70 hasta la actualidad, y una selección de cartas TCG con la que coleccionistas e influencers nos mostrarán parte de sus colecciones de Pokémon, One Piece, Dragon Ball y más.

La muestra tratará de rendir homenaje al país nipón considerado durante décadas el epicentro de algunas de las manifestaciones culturales más influyentes del siglo XX y XXI: el manga, el anime, los videojuegos y el coleccionismo de juguetes. 'Made in Japan' rinde homenaje a ese legado reuniendo en un mismo espacio piezas únicas, originales y de gran valor histórico y sentimental para los amantes de la cultura nipona.