El dramaturgo Juan Mayorga será investido este miércoles doctor 'honoris causa' por la UNED

El dramaturgo Juan Mayorga será investido este miércoles 19 de noviembre doctor 'honoris causa' por la UNED en una ceremonia académica que tendrá lugar a las 11:30 horas en el salón de actos Emilio Lledó del Edificio de Humanidades de la universidad en Madrid.

El rector de la UNED, Ricardo Mairal, presidirá la ceremonia junto al director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado.

Como ha informado la universidad, durante la ceremonia se seguirán las distintas etapas del ritual de investidura, incluida la entrega de birrete, título, libro, anillo y guantes. Después será el turno del juramento de incorporación al Claustro de la UNED y terminará con una lección magistral a cargo del nuevo doctor.

La propuesta de nombramiento ha sido promovida por la Facultad de Filología de la UNED y fue aprobada por el Consejo de Gobierno. El padrino del nuevo doctor será el profesor José Romera Castillo, catedrático y figura destacada en los estudios de literatura y teatro.

Según la UNED, Mayorga es uno de los dramaturgos españoles contemporáneos más reconocidos. Es académico de número de la RAE y Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022. También es director de la Cátedra de Artes Escénicas y del Máster en Creación Teatral de la Universidad Carlos III de Madrid, socio de honor de la Real Sociedad Matemática Española y miembro del Comité Científico de la Biblioteca Nacional de España. Cursó sus estudios superiores de Filosofía en la UNED, donde también se doctoró con una tesis sobre Walter Benjamin, antes de consolidar su trayectoria teatral que le ha llevado a dirigir el Teatro de La Abadía y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.