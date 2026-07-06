Editores de Madrid muestran "reconocimiento y aprecio" por el trabajo Eva Orúe tras su cese

Archivo - Ambiente durante la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 1 de junio de 2024, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Editores de Madrid, Miguel Barrero, ha mostrado su "reconocimiento y aprecio" al trabajo de Eva Orúe después de que la Asociación de Librerías de Madrid haya anunciado su cese como directora de la Feria del Libro de Madrid.

"Ha resuelto con solvencia y eficacia las diversas dificultades a las que se ha visto enfrentada la Feria durante estos años, logrando, gracias a equilibrios de todo tipo, a enormes esfuerzos y a su capacidad de liderazgo, sacar adelante con éxito este certamen anual que recientemente ha sido declarado Bien de Interés Cultural por parte de la Comunidad de Madrid", ha escrito Barrero en un comunicado.

Así, ha asegurado que durante sus cinco años de gestión, Orúe ha contado en la Comisión Organizadora con el "apoyo y la estrecha colaboración" de los editores, representantes de la AEM y de las editoriales de fuera de Madrid pertenecientes a la Federación de Gremio de Editores de España (FGEE).

Además, Barrero asegura que "el fin último" a la hora de tomar las decisiones oportunas ha sido "siempre" el deseo de "alcanzar el consenso y apostar por el bien común en la Feria", transcendiendo los intereses particulares o gremiales.

Por otro lado, en nombre de la Asociación de Editores, ha asegurado que "más allá de cifras de venta" la cita es un "acontecimiento cultural".

"A la hora de hacer balance, elevemos la mirada y recordemos que más allá de las cifras de venta, la FLM es todo un acontecimiento cultural que debemos preservar y ayudar a crecer. Los editores seguiremos colaborando para lograr la mejor Feria posible", zanja Barrero.

TRES AÑOS CONSECUTIVOS DE DESCENSO EN LA FACTURACIÓN DE LA FLMADRID

En su última edición al frente, Orúe ha cerrado la 85ª Feria del Libro de Madrid con una facturación de 9.862.888 euros, un 2,7% menos que el pasado año, y la venta de 587.014 ejemplares, cerca de 8.000 menos que en la edición anterior.

Esta cifra es menor que lo que se facturó durante el primer año de Orúe en la dirección, cuando se alcanzaron los 10.207.000 de euros.

La cita de 2026 ha estado marcada por la coincidencia con la visita del papa León XIV, varios conciertos multitudinarios de Bad Bunny y distintos episodios de calor, lluvias y tormentas en la capital.

En 2025, Feria concluyó con un volumen de negocio que superó los 10.140.955 euros y con la venta de más de 595.000 ejemplares correspondientes a unos 170.000 títulos diferentes.

Sin embargo, esta cifra ya representaba una pequeña bajada frente a los datos de 2024, cuando la 83ª Feria cerró con volumen de negocio superior a los 10,8 millones de euros. La venta de ejemplares sí fue mayor en 2025, frente a los 585.000 libros de 2024.

Antes, en 2023 el volumen de ventas fue aún mayor, llegando a los 11.188.000 euros y superando los 600.000 ejemplares vendidos. Fue un aumento en el volumen de negocio un 9,6% más que en el ejercicio anterior en 2022.

El primer año de Orúe al frente de la dirección fue precisamente en 2022, cuando el total de ventas realizadas en la 81ª FLMadrid ascendió a 10.207.000 euros, lo que supuso un incremento del 2% respecto al año 2019.