La editorial Ático de Libros celebra 15 años: "No hay que despreciar que los jóvenes lean narrativa de entretenimiento"

La fundadora y editora de la editorial Ático de los Libros --que celebra 15 años de su nacimiento--, Claudia Casanova, ha defendido que no se debe "despreciar" que los lectores jóvenes consuman narrativa de entretenimiento o romántica, al tiempo que ha asegurado que lo "importante" es leer.

"Como editores, nuestro objetivo ha sido trasladar al lector todas las opciones que nos gustaría tener en la mesa cuando buscamos algo para leer. Y en ningún momento despreciar o menoscabar que los lectores jóvenes estén leyendo narrativas más de entretenimiento, porque de eso pueden pasar otras cosas o sencillamente quedarse en ese espacio si es que están a gusto. Ningún prejuicio en absoluto", ha apuntado Casanova ante una pregunta de Europa Press en un encuentro con medios de comunicación.

Aunque la editora del grupo editorial --con sede en Barcelona, Madrid y México-- ha asegurado que la franja "más lectora" actualmente son los jóvenes de entre 14 y 16, ha reconocido que pasada esa edad, se corre "el peligro" de que se lancen "al vacío de las redes sociales" y abandonen la lectura.

"En el mundo y en el contexto en el que vivimos, lo importante es leer, la lectura y que el libro sea la herramienta a partir de la cual uno se forme una visión del mundo", ha precisado.

En ese sentido, Casanova ha reiterado que las editoriales deben actuar como un "tamiz" que dé "cierta solidez" a los títulos publicados en un momento en el que es "difícil" fiarse de la inteligencia artificial y de las páginas web.

"Esto no tiene ningún cotejo, ningún 'fact-checking'. La garantía que nos da un editorial es el criterio del editor y que los libros han pasado por una criba", ha explicado.

"CRECIMIENTO" HACIA LATINOAMÉRICA E INGLATERRA

En el 15 aniversario de la creación de la editorial, Ático de los Libros pretende tener un "crecimiento hacia fuera", expandiéndose hacia Latinoamérica --en Ciudad de México y Buenos Aires-- e Inglaterra.

Casanova ha asegurado que esto es, en el caso de Latinoamérica, porque es un espacio que no está "tan trabajado como debería", para después explicar que España debería unirse a estos países para potenciar la lengua española.

Por otro lado, la editora ha apuntado que el crecimiento hacia Inglaterra --que se materializará en 2026-- se debe a que "ha llegado el momento de que los autores españoles lleguen al público anglosajón, en vez de seguir traduciendo y adaptando.

"Estamos siempre traduciendo mucho, publicando mucho, la propuesta de libros de autores anglosajones. Estamos encantados con ello, pero estamos desarrollando un proyecto para abrir sello en Inglaterra. Ha llegado el momento de los autores españoles", ha celebrado.

En ese sentido, Casanova ha mostrado preocupación sobre cómo la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos pueda afectar al sector literario.

"Una de las formas de llegar a Estados Unidos es tener casa en México. Con las tarifas de impuestos de Donald Trump, veremos en qué medida afecta al sector del libro. Se ha dicho que no afecta a los libros y hay unas noticias que dicen que no afecta a los libros. Pero no se sabe nada hasta que decida el actual presidente de Estados Unidos. Para bien y para mal", ha precisado.

Así, ha asegurado que en caso de que finalmente el sector se vea afectado por las políticas de Trump, Ático de los Libros tendrá hacer inversión local, porque los lectores estadounidenses sí que demandarán títulos del sello como 'Conflicto. La historia de la evolución de la guerra hasta la invasión de Ucrania por Putin', del General David Petrareus y Andrew Roberts, un libro que está actualizado hasta la guerra en Gaza.

"Desde ahí no nos preocupa mucho porque cuando el lector quiere leer el libro lo va a pedir, se puede atender desde imprentas locales por lo general", ha explicado.