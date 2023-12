Eduardo Vasco avanza las "líneas maestras" del Teatro Español y apuesta por la "gran literatura" del siglo XX y de ahora

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director del Teatro Español, Eduardo Vasco, ha adelantado este martes las "líneas maestras" que intentará desarrollar para la institución cultural, a la que prevé incorporarse en 2024 cuando concluyan el "papeleo burocrático" y en la que tiene que hacer "repertorio universal".

"El Teatro Español se tiene que dedicar a hacer teatro a partir de la gran literatura que se está escribiendo y que se ha escrito en el siglo XX. El Teatro Español tiene que ser un sitio de teatro de textos", ha asegurado en rueda de prensa, con motivo de la presentación del estreno en Madrid de 'Las locuras por el verano', de Carlo Goldoni.

El nuevo director, que sustituirá a Natalia Menéndez, ha subrayado que uno de sus principales objetivos es "hacer un teatro más referencial para el espectador". Unas "líneas maestras" que, como ha indicado, coincidieron con el imaginario de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.

"Me reuní con Marta Rivera y me preguntó cuál era mi idea de teatro. Ambos hablamos de líneas maestras y yo le comenté lo que pensaba y ella tenía una idea muy parecida a la mia", ha comentado.

En este sentido, Eduardo Vasco ha confesado que aún tiene que "asimilar" la noticia que conoció hace una semana. "Llevo una semana sabiéndolo y estoy un poco en globo. Tengo que bajar a tierra y asimilar la noticia", ha señalado.

LAS LOCURAS POR EL VERANEO

En relación a la obra 'Las locuras por el veraneo', Vasco dirigirá esta producción que se podrá ver en la Sala Max Aub del 21 de diciembre al 28 de enero de Naves del Español en Matadero (Madrid).

"La obra viene estrenada de Santander, lo hablé con Natalia (Menéndez) y nos pareció una cosa muy exótica, justo cuando hace fresquito -se ríe-. Nos parecía bonito recordar el verano en un periodo navideño, y un buen gancho para el espectador", ha señalado el director de la obra.

El espectáculo recupera "una de las comedias más celebradas del universal dramaturgo italiano Carlo Goldoni. La obra aborda un divertido y elegante enredo, con canciones en directo, que acerca al espectador la historia de dos familias desatadas en una competición de apariencias".

Según Eduardo Vasco, el autor italiano realiza en el texto una crítica social "muy ilustrada", que al dramatugo le "interesaba mucho", por ser "constructiva". "Goldoni no necesita ridiculizar en exceso, no necesita maltratar. No hay personajes odiosos. Todos los personajes están cargados de razones y eso hace que tú te puedas identificar con casi todos los personajes porque en algún momento siempre hay algo que tú has vivido o has sentido", ha explicado.

La obra está protagonizada por Rafael Ortiz, Elena Rayos, José Ramón Iglesias, Mar Calvo, Alberto Gómez Taboada, Jesús Calvo, Celia Pérez, Manuel Pico y Anna Nácher.