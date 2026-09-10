La Escuela Reina Sofía ofrecerá más de 300 conciertos en su temporada 26/27 para impulsar el talento joven

Presentación de la nueva temporada de Escuela Reina Sofía - ESCUELA REINA SOFÍA

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Música Reina Sofía ha presentado este jueves su programación de conciertos para la temporada 2026/2027, un curso en el que 150 jóvenes músicos de 32 nacionalidades ofrecerán más de 300 recintos y actuaciones.

Así, las citas se repartirán principalmente entre el Auditorio Sony de Madrid y otras salas de España. Será el próximo 1 de octubre cuando comenzará la programación oficialmente en el Auditorio Nacional de Madrid con la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela, bajo la dirección de Josep Pons y con el violonchelista Luis Aracama como solista.

El calendario artístico quedará articulado a través de diferentes ciclos temáticos. Entre ellos destaca el espacio de música de cámara 'Da Camera', que se desarrollará en el Auditorio Sony con la participación de nueve formaciones internacionales.

Precisamente, este ciclo estrena nueva dirección artística en el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid, asumiendo el testigo Vera Martínez Mehner (Cuarteto Casals) y Heime Müller (Cuarteto Artemis) tras el fallecimiento del maestro Günter Pichler.

Por su parte, el ciclo 'Solistas del siglo XXI' volverá a contar con retransmisión en directo a través de Radio Clásica para acercar repertorios poco habituales, estructurado en dos bloques entre octubre y mayo.

Asimismo, la serie 'La Generación Ascendente' llevará al escenario del Auditorio Nacional a intérpretes con proyección como el violonchelista Álvaro Lozano --premiado en el Queen Elizabeth Competition-- o el pianista Yifan Wu --ganador del Concurso Ferruccio Busoni--.

La oferta formativa e interpretativa se completará con el ciclo 'Maestros', donde antiguos alumnos como Ana María Valderrama y David Kadouch o docentes como Christoph Poppen y Pascal Moraguès compartirán escenario.

Para el público infantil y familiar, la Escuela mantiene la iniciativa 'Clásicos divertidos', mientras que el programa de Interpretación Histórica Société Générale abordará tradiciones interpretativas del Renacimiento, Barroco y Clasicismo bajo la dirección de Paul Goodwin.

En el terreno de la fusión entre géneros, el ciclo 'Clásica &' contará en enero con la participación de la compositora y directora Yudania Gómez Heredia, responsable musical de la gira 'LUX' de Rosalía.

Entre las fechas extraordinarias, la cátedra de violín liderada por Christoph Poppen afrontará el proyecto de interpretar la integral de las sonatas de violín y piano de Beethoven en tres jornadas entre enero y marzo. Además, fruto de la alianza con Qatar Foundation, se ofrecerán recintos dedicados a la música árabe.

Después, en el marco del Centenario de la Generación del 27 impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, el Auditorio Sony acogerá el 8 de febrero el recital 'Música española en tiempos de la Generación del 27'.

Finalmente, la temporada se cerrará el 23 de junio en el Auditorio Nacional con el concierto de clausura a cargo de la orquesta de la Escuela, esta vez dirigida por Pablo González.