Espido Freire, ganadora del XX Premio Eurostars de Narrativa de Viajes con su obra 'Guía de lugares que ya no existen' - GRUPO HOTUSA

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora Espido Freire ha sido galardonada con el XX Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes por su obra 'Guía de lugares que ya no existen'. El galardón, dotado con 25.000 euros, reconoce la "amplia y relevante trayectoria literaria" de la escritora bilbaína.

En su vigésima edición, el Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes, impulsado por Eurostars Hotel Company, con la colaboración de RBA Libros y Universitat de Barcelona, ha obtenido la mayor participación de su historia con 254 manuscritos originales, un 70% más que en la convocatoria anterior. La mayoría de las obras recibidas provinieron de España (un 55%), un 40% llegaron de América Latina (Argentina, México, Colombia, entre otros) y el 5 % restante de otras naciones europeas, y países como Túnez, Australia o Israel.

La ceremonia de entrega del galardón ha contado con la presencia de personalidades del ámbito cultural, artístico, político y empresarial de Barcelona. Durante el acto, el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha agradecido la asistencia de todos los invitados con especial mención a RBA Libros y la Universitat de Barcelona, entidades que con su colaboración hacen posible año tras año el Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes.

Asimismo, ha destacado que el galardón "es un motivo de especial orgullo para la compañía". "Refuerza compromiso con la cultura al elevar la dotación económica hasta los 25.000 euros. Podemos decir con ilusión que este premio ha crecido con nosotros hasta convertirse en un referente de la literatura de viajes, atrayendo a grandes escritores como Espido Freire, cuya trayectoria y sensibilidad narrativa son un verdadero honor para nuestra lista de participantes y premiados", ha argumentado.

SINOPSIS DE LA OBRA

Espido Freire emprende en 'Guía de lugares que ya no existen' una travesía hacia territorios condenados al olvido: ciudades anegadas por la riada, prados infantiles invadidos por cemento, zocos que estallaron arrasados por la guerra, estaciones de tren que son espejos de la memoria.

De Bilbao a Damasco, de los páramos ingleses a Finisterre, del Orient Express al corazón de Ghana, la autora convierte cada ruina en relato y cada ausencia en revelación, en el que la prosa rescata lo que el tiempo arrasó.