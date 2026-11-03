Eva Lootz culmina el proyecto 'Memoria, tejidos, museos. Los barrios bajos de la atención' en el Museo de América

La propuesta ‘Hilos que bailan’ explora el tejido y el hilo como formas de conocimiento, comunicación y memoria. - MUSEO DE AMÉRICA

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de América, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, ha presentado este martes 'Hilos que bailan', una propuesta audiovisual de la Premio Nacional de las Artes Plásticas, Eva Lootz, que podrá verse desde hasta el 14 de marzo.

La intervención culmina el proyecto 'Memoria, tejidos, museos. Los barrios bajos de la atención', puesto en marcha en el año 2025 por el Ministerio de Cultura. Esta iniciativa se basa en la colaboración con artistas contemporáneas vinculadas a la producción textil, que han sido invitadas a estudiar y reinterpretar las colecciones de cinco museos estatales.

Así, se han presentado propuestas de intervención en el Museo de América, el Museo del Traje y Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo Nacional de Artes Decorativas y el Museo Arqueológico Nacional.

Comisariado por Selina Blasco y Patricia Molins, el proyecto parte de la consideración histórica de los tejidos dentro de las artes decorativas e industriales y cuestiona la separación tradicional entre cultura material y arte. Además, el proyecto reivindica el textil como un medio de gran complejidad formal y conceptual, capaz de abrir interrogantes creativos, técnicos, perceptivos, antropológicos, expositivos, de autoría y de género.

Esta reflexión se concreta en la pieza audiovisual 'Hilos que bailan', realizada por Eva Lootz, con la colaboración del bailarín y bordador Kike García Gil y de la artista Hildy Quintanilla, que se presenta en el Museo de América. Lootz toma como punto de partida el hilo, elemento básico del tejido, para desplegar una investigación que enlaza ámbitos y saberes distintos y que reivindica el conocimiento manual, especialmente el textil, frente a su consideración histórica como práctica menor respecto al arte. Hilar, coser, tejer o bordar se convierten así en el punto de partida para abordar cuestiones que atraviesan la cultura y sus formas de transmisión.

Uno de los ejes fundamentales de 'Hilos que bailan' es la relación entre tejido, imagen, cuerpo y danza. Tras sus investigaciones sobre las lenguas en riesgo de desaparición en América Latina, Eva Lootz comienza a trabajar sobre los códigos lingüísticos presentes en los tejidos precolombinos que sobrevivieron a la influencia española y las diferentes maneras de nombrar materiales, técnicas y significados vinculados al universo textil de una cultura andina autóctona, en colaboración con la artista quechua Hildy Quintanilla. Esto le permite acercarse a otras formas de conocimiento y a cosmovisiones en las que conceptos como la crianza mutua adquieren especial relevancia.

'Hilos que bailan' amplía también su mirada hacia la historia del hilo y el tejido. Eva Lootz rastrea sus relaciones con la escritura y la persistencia del poder de las imágenes. Además, la artista aborda la vinculación histórica del hilo con lo femenino y lo colectivo.

Con esta propuesta en el Museo de América, el proyecto 'Memoria, tejidos, museos. Los barrios bajos de la atención' completa un recorrido planteado en cinco museos estatales a través de intervenciones de artistas que se aproximan a lo textil desde diferentes perspectivas: su materialidad, su dimensión simbólica y antropológica o su condición de medio expresivo.