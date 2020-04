La exposición de Velázquez, Rembrandt y Vermeer en el Prado, la segunda de arte clásico más visitada en Europa en 2019

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines', celebrada entre los meses de junio y septiembre de 2019 con motivo de la conmemoración del Bicentenario del Museo Nacional del Prado, ha sido la segunda muestra de arte clásico más visitada en Europa, según un ránking elaborado por la revista 'The Art Newspaper'.

Esta muestra se ha quedado a tan sólo 13.000 visitantes de 'All the Rembrandts', celebrada en el Rijksmuseum de Amsterdam y que estuvo abierta al público un mes más que la del Prado, de febrero a junio. 'All the Rembrandts' alcanzó los 455.000 visitantes.

No obstante, la revista también facilita la cifra de visitantes diarios a cada muestra, ránking con el que el Prado sí alcanza lo más alto gracias a sus 4.553 visitantes. En el caso de la exposición del Rijksmuseum, los visitantes cada día fueron de media 3.922 personas.

Otras exposiciones que aparecen en esta clasificación son las dos sobre el artista Leonardo en el quinto centenario de su muerte con varios de sus dibujos --en el Metropolitan de Nueva York y en la Manchester Art Gallery--, y 'The Art Newspaper' recuerda que para el año 2020 es muy probable que la muestra ya cerrada en el Louvre sobre el maestro italiano encabece la próxima lista.

"El Prado dio un golpe con su exposición 'Velázquez, Rembrandt y Vermeer. Miradas afines'. Aunque hay pocas evidencias de que Velázquez o Rembrandt estuvieran al tanto el uno del trabajo del otro (y ninguno de los dos hubiera sabido de Vermeer), la muestra reunió una serie de comparaciones intrigantes", ha destacado la revista.