Falomir defiende que el Prado exponga obras de Picasso: "Creo que no le molestaría. Tiene una relación con el museo"

El director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, ha defendido que el museo pueda exponer algunas obras del pintor Pablo Picasso por tener "una relación" con el centro.

"Él mismo quiso que alguna obra suya estuviera en el Prado. Es un pintor que no es ajeno, no es que no tenga nada que ver con la tradición española. Yo creo que a él no le molestaría", ha asegurado.

Así lo ha manifestado este martes Falomir en declaraciones recogidas por Europa Press después de que el Real Patronato del Museo Nacional del Prado aceptara el depósito, durante un período de cinco años, de 'Buste de Femme 43', de Pablo Picasso, que será expuesto en las salas de retratos del Greco, una de las referencias más evidentes en la pintura del artista malagueño.

Sobre esta obra, el director del Museo del Prado ha señalado que "lo que se trata es que se enriquezcan las colecciones públicas españolas" que, a su juicio, "no están demasiado sobradas de obras de Picasso".

Asimismo, Falomir ha explicado que Picasso tiene "una relación" con el Museo del Prado: "Es un pintor que vino aquí de joven a copiar y algunas de sus manifestaciones artísticas son difícilmente comprensibles sin Velázquez, sin el Greco, que hizo hasta 58 variaciones de Las Meninas".