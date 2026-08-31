Fundación AISGE convoca la XX edición del Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural, dotada con 9.000 euros

Archivo - Premio Paco Rabal de AISGE. - AISGE - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación AISGE ha convocado la vigésima edición del Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural, certamen que distinguirá los mejores artículos, reportajes o entrevistas publicados sobre cine, teatro, danza o series de televisión. El galardón principal está dotado con 5.000 euros, a los que se suman un accésit de 3.000 euros y un premio de 1.000 euros para la categoría Joven Promesa, lo que eleva la cuantía total a 9.000 euros.

El premio se celebra de manera ininterrumpida desde 2007 y está organizado por la Fundación AISGE, la sociedad de gestión que representa a los actores, bailarines y directores de escena españoles.

Los trabajos candidatos deben haberse publicado entre el 16 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026, en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y en un medio escrito, con independencia de su periodicidad, difusión y formato, ya sea físico o digital. La categoría Joven Promesa, dotada con 1.000 euros, está reservada a periodistas culturales menores de 30 años.

El jurado estará integrado por personalidades del periodismo cultural, las artes y las letras, si bien su composición no se hará pública hasta el momento de anunciarse los ganadores. El fallo se conocerá varias semanas antes de que finalice el año y ninguna de las categorías podrá quedar desierta.

Los interesados podrán presentar sus trabajos hasta las 23.59 horas del domingo 18 de octubre, a través de la dirección de correo electrónico fneira@fundacionaisge.es. Los ganadores recibirán la dotación económica correspondiente a su galardón antes de que finalice 2026.

Con este premio, la Fundación AISGE quiere honrar la memoria de Paco Rabal "como muestra de admiración hacia uno de los grandes actores de nuestra escena" y en reconocimiento a sus colaboraciones periodísticas, como ha indicado en la convocatoria del concurso.