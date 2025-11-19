Fundación Telefónica reflexiona en una exposición sobre la importancia de la huella digital antes de "hacer clic"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Telefónica y Domestic Data Streamers han organizado la exposición 'Hoy es un buen día para hablar de derechos digitales', con el objetivo despertar la conciencia sobre los derechos y deberes que se ejerce como ciudadanos digitales y, a la vez, abrir el debate sobre cómo seguir construyendo un ecosistema más seguro y responsable. La exposición podrá verse de manera gratuita en el Espacio Telefónica de Madrid hasta el 3 de mayo de 2026.

A través de más de 20 piezas contemporáneas de artistas nacionales e internacionales, la muestra recorre siete ámbitos que abarcan varios de los 21 derechos digitales recogidos en la Carta de Derechos Digitales como el derecho a la libertad de expresión y a recibir información veraz, el derecho a la privacidad, a la identidad digital, a la decisión humana, el derecho al olvido y a la herencia digital, al trabajo digno y al acceso a internet.

El objetivo es entender a través del humor, la reflexión y los datos que cada clic cuenta y comprender a través de ejemplos cercanos y cotidianos que cuando se acepta sin leer, se están cediendo algo más que un dato y que si se va a dejar la huella digital, se sepa al menos los motivos.

Por ello, la exposición invita a tomar partido a través de dilemas reales, a participar de manera activa y a plasmar la opinión a través de códigos QR en un manifiesto colectivo que se genera en tiempo real.

INSTALACIONES

El recorrido arranca arrojando al visitante a la vorágine informativa actual con la instalación Present Shock III (United Visual Artists, 2025), una amalgama de indicadores estadísticos y datos de acciones cotidianas, cuyo resultado simboliza la sobrecarga de información que caracteriza la era digital.

La instalación 'Online Hate Speech' (Domestic Data Streamers, 2020) convierte tres insultos en impactos físicos: tres martillos golpean una pared cada vez que en Twitter se utilizaban palabras de odio, haciendo visible y audible la violencia digital y la tensión entre la libertad y el respeto.

Junto a esta pieza, 'Madrid Unfiltered - TikTok and the Emerging Face of Culture' (Akshat Nauriyal y Marc Lee, 2025) sumerge al público en la diversidad de voces que emergen en TikTok, mostrando cómo la accesibilidad digital ha democratizado la participación y ha transformado la conciencia pública.

Y 'Blacklists¡' (Disnovation.org, 2016) completa este bloque con un mural que recopila páginas web bloqueadas y no accesibles, evidenciando los límites y censuras invisibles que existen en la red y planteando preguntas sobre quién decide qué se puede ver y qué no en internet.

El mural 'Thousand Little Brothers' (Hasan Elahi, 2025) narra la historia real de este artista quien, tras ser investigado erróneamente por el FBI, decide documentar y compartir cada detalle de su vida en internet, cuestionando la erosión de los derechos civiles y la vigilancia masiva. Y 'The Follower (Dries Depoorter, 2023) recopila grabaciones de cámaras públicas y las cruza con publicaciones de influencers en Instagram en el momento exacto en que fueron captados.

Asimismo, 'The NeuroRights Arcade' (Roel Heremans, 2022) permite experimentar cómo la actividad cerebral puede ser leída por la tecnología, sensibilizando sobre los riesgos y las implicaciones éticas de las neurotecnologías y la protección de la identidad mental.

En el caso de 'Decoding Bias' (Theresa Reiwer, 2023/2025) es una instalación audiovisual donde ocho modelos de inteligencia artificial participan en una terapia grupal para liberarse de algoritmos discriminatorios, evidenciando los sesgos y la importancia de la intervención humana.

Otras instalaciones abordan asuntos como la aceptación de términos, condiciones y derechos, así como la dimensión más invisible del trabajo digital al denunciar formas de precariedad y explotación. El recorrido se completa con un espacio dedicado a los deberes digitales, donde se invita a la corresponsabilidad y a la acción colectiva a través de recomendaciones en siete dispositivos tecnológicos.

Este proyecto se enmarca en el Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa puesta en marcha por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para impulsar el seguimiento, difusión, debate y promoción de los Derechos Digitales entre la ciudadanía.