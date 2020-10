Fundación Toro de Lidia dice que es un "atropello legal y cultural" que Uribes crea que no debe animar a ir a los toros

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Toro de Lidia considera que es un "atropello legal y cultural" que el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, considere que no debe animar a la gente a ir a los toros porque "no es una cuestión pacífica".

Así lo ha manifestado el presidente de la fundación, Victorino Martín, en una carta dirigida al ministro, tras sus palabras en una entrevista en 'El Mundo' en las que decía que no debe "fomentar ni recomendar ir a los toros".

"No nos explicamos como una persona indudablemente moderada e inteligente como usted, puede decir tales cosas. Porque hay en sus afirmaciones un atropello legal y cultural, que normalmente deberían poner en cuestión su idoneidad para la dignidad que ostenta", señala la carta.

Desde el punto de vista legal, Martín ha destacado que la propia ley "expresamente" dice que "debe alentar la tauromaquia", haciendo mención al principio constitucional de conservación y promoción del patrimonio por parte de los poderes públicos.

Para la Fundación Toro de Lidia, la Constitución "no distingue entre cultura que se considere pacífica y cultura que no se considere pacífica". "Esas son etiquetas valorativas que pueden servir en un plano personal, pero no en un plano jurídico, que es en el único en el que debe moverse un Ministerio", ha dicho Martín.

En este sentido, ha añadido que las valoraciones personales de un ministro "son sin duda interesantes, pero en ningún caso pueden afectar a su desempeño profesional, restringido por unas normas que le obligan".

Por ello, la fundación ha asegurado que el Ministerio de Cultura "no puede excluir a la tauromaquia de una campaña institucional de fomento de asistencia a los espacios culturales solo porque a su titular no le parece que sea una cuestión pacífica".

En la carta remitida al ministro, el presidente de la fundación destaca que la tauromaquia en España "no es un tema menor, no es algo que se puede obviar por los gustos personales de alguien, es la expresión cultural más característica" del país. "Y si desde el punto de vista legal es insostenible defender que solo se puede promover una cultura pacífica, desde el punto de vista estrictamente cultural es quizás más escandaloso el caso todavía", ha criticado.

"¿Que los toros no son un tema pacífico? Pues por supuesto que no, faltaría más. La tauromaquia, como toda cultura que se precie, es conflicto, pasión, contradicción e irreverencia. Por eso reyes y papas ya intentaron sin éxito acabar con ella, porque es una fuerza popular que nunca han podido controlar", ha insistido.

"LA CULTURA DE LA CANCELACIÓN" LIDERADA POR URIBES

En sus palabras, es algo "peligrosísimo" que el Ministerio de Cultura esté liderando en España "la cultura de la cancelación". "Retirar el apoyo a toda expresión cultural que cualquier grupo suficientemente organizado para hacer ruido ponga en su diana es una senda que nos lleva inevitablemente a la censura y que un ministro democrático no debería transitar", ha sentenciado.

Para el presidente de la fundación, que Rodríguez Uribes diga que no puede fomentar los toros por no ser un tema pacífico "equivale a dar la razón a todos aquellos que a lo largo de la historia han intentado coartar la libertad de los demás".

"Porque antes que los toros ya hubo otros asuntos en los que los censores de siempre pusieron sus puritanos ojos decidiendo por ejemplo que no se podía considerar pacífico que escribieran las mujeres, que se trataran ciertos temas en el cine o que incluso que se tocaran determinadas notas musicales consideradas peligrosas", ha advertido Martín.

En este punto, ha señalado que decir que el teatro es pacífico "es una ofensa al teatro, como lo sería al cine o a cualquier otra expresión cultural fuerte y vibrante, que reta al poder, a lo establecido, a los dogmas y a las corrientes mayoritarias de pensamiento". "Eso es la cultura. Y por eso nunca es cómoda para el poder cuando es auténtica", ha precisado.

Por todo ello, la fundación ha pedido al ministro que "reconsidere" sus palabras ya que, como responsable de Cultura, "tiene la obligación de conservar y promover la tauromaquia como una de las expresiones culturales de este país".

"Promover significa alentar a la gente a ir a los toros, por supuesto, más allá de sus valoraciones personales sobre la tauromaquia. Señor ministro, no haga dejación de funciones, promueva y defienda la tauromaquia como es su obligación", concluye la carta.

PROTEGER Y FOMENTAR LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL

Por su parte, la Unión de Picadores y Banderilleros (UNPBE) ha publicado una carta abierta dirigida a Rodríguez Uribes, en la que le exige que proteja y fomente la tauromaquia "como Patrimonio Cultural que es, incentivando su asistencia en la misma forma y condición que lo hace con el teatro y con cualquier otra actividad cultural".

"En caso contrario, estará desobedeciendo las leyes e incumpliendo sus obligaciones y compromisos como ministro. Esperamos su rectificación", ha apuntado la Junta Directiva de la organización.

En este sentido, la UNPBE ha recodado que la tauromaquia está reconocida como Patrimonio Cultural Nacional por la Ley 18/2013 de 12 de noviembre, que define la fiesta de todos como "patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, estableciendo el deber de protección y conservación y el principio de participación y colaboración entre las Administraciones públicas".

"Sin embargo, usted ayer declaró textualmente que: 'Yo no debo fomentar ir a los toros; al teatro sí, es pacífico" y por ello nos vemos en la necesidad de tener que recordarle su compromiso y sujeción a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico", ha manifestado la unión en la carta.