La Galería de Arquitectura de Madrid y la revista El Croquis, finalistas de los Premios Arquitectura 2026

Los proyectos ganadores se anunciarán el 9 de junio, en el transcurso de una gala que se celebrará en el Teatro Alcázar, en Madrid. - CSCAE

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha presentado este jueves las 25 propuestas finalistas de los Premios Arquitectura 2026, entre las que destacan la revista El Croquis, dirigida por Fernando Márquez Cecilia, y la Galería de Arquitectura de Madrid, ubicada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y proyectada por Ignacio Borrego Gómez-Pallete.

Los 25 finalistas, escogidos entre 209 candidatos, optarán a seis premios basados en valores: Premio Sostenibilidad y Salud (valores universales), Premio Nueva Bauhaus (valores culturales y artísticos), Premio Hábitat (valores básicos de la Arquitectura y el Urbanismo), Premio Rehabilitación (valores asociados a la rehabilitación, renovación y regeneración), el Premio Profesión (valores profesionales y éticos) y el Premio Compromiso , que distingue otras formas de ejercicio profesional, como trabajos de divulgación y difusión arquitectónica, innovación o emprendimiento.

Junto con los premios basados en valores, volverán a entregarse tres distinciones de carácter especial: el Premio de Arquitectura Española, el Premio de Urbanismo Español y el Premio a la Permanencia. Este último reconoce aquellas obras que, después de veinte años, destacan especialmente, por su adecuado envejecimiento y capacidad de adaptación, uno de los valores intrínsecos de la Arquitectura.

Las 25 propuestas finalistas destacan por la variedad de tipologías y escalas que abarcan, ya que 14 corresponden a intervenciones de edificación, siete son trabajos de urbanismo, una obra de interiorismo, una de arquitectura efímera y dos de divulgación. En este sentido, la CSCAE resalta el predominio de la iniciativa pública, que aglutina 16 de las propuestas presentadas, lo que a su juicio pone de relieve la función social de la arquitectura y refuerza el papel de los profesionales como agentes clave en la gestión del bien común.

En cuanto a su ubicación, las 25 finalistas están distribuidas por todo el territorio nacional, excepto tres que se encuentran en el extranjero. "Los proyectos finalistas muestran una amplia variedad de escalas, programas y formas de intervenir s obre el entorno construido. Todas ellas reflejan el compromiso de arquitectos y arquitectas con una arquitectura capaz de dar lo mejor en función del uso, ubicación y necesidades, aportando valor cultural, social y ambiental", ha señalado la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llosera.

Los proyectos ganadores se desvelarán el próximo 9 de junio, en el transcurso de la gala que se celebrará, a partir de las 18.30 horas, en el Teatro Alcázar, en Madrid.