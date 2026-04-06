La Galería de Colecciones Reales despide 'Victoria Eugenia' y 'Juguetes Reales' con cerca de 200.000 visitantes

Archivo - El Rey Felipe y la Reina Letizia durante la inauguración de la exposición sobre la Reina Victoria Eugenia, en el las Galerías de las Colecciones Reales, en el Palacio Real, a 02 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales ha despedido las exposiciones temporales 'Victoria Eugenia' y 'Juguetes Reales' que, en total, han recibido 156.238 y 61.385 visitantes, respectivamente.

La muestra sobre la figura de la Reina ha cerrado este domingo 5 de abril después de cuatro meses abierta en la Galería. Ha acercado al público la figura de la monarca a través de más de 300 piezas provenientes de los fondos de Patrimonio Nacional y de prestadores nacionales e internacionales.

De hecho, entre las piezas expuestas han podido verse documentos, fotografías, correspondencia u objetos personales --como la diadema de las Flores de Lis-- retratos y esculturas de artistas como Sorolla, Philip de Lázsló o Benlliure.

Asimismo se había expuesto parte de la biblioteca personal de la Reina o el carruaje en el que se trasladó a los Jerónimos el día de su boda.

También este fin de semana ha cerrado sus puertas en la planta -3 de la Galería la exposición temporal 'Juguetes Reales', una monográfica que ha reunido objetos relacionados con el ocio y el aprendizaje de la infancia de la monarquía española entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX.

Estas dos exposiciones dan paso a la siguiente gran muestra temporal de la Galería, 'Tejiendo la vida cortesana', que se podrá visitar entre junio y octubre, y en la que se exhibirán tejidos, bordados y encajes que formaron parte del ceremonial y la vida cotidiana de la realeza.