Archivo - El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la presentación oficial del programa cultural 'España País Invitado de Honor' en la Bienal de São Paulo, a 17 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha presentado este miércoles en la sede madrileña el anuario 'El español en el mundo 2026' y en ese sentido ha asegurado que el futuro de esta lengua dependerá de su fortalecimiento "educativo y social".

"Se confirma la relevancia internacional del español con la advertencia de que su futuro dependerá de su fortalecimiento educativo, social y de su integración equitativa en los entornos tecnológicos y científicos", ha señalado el director.

Uno de los sectores destacados en el informe es en el ámbito científico, donde la producción en español se enfrenta, según ha dicho García Montero, a un equilibrio frente al predominio internacional del inglés.

"Como decimos siempre, no se trata de despreciar al inglés, sino de tomarnos en serio la importancia de nuestra propia lengua. La producción científica en español posee una base sólida y numerosa. Y la ciencia abierta ofrece nuevas oportunidades", ha añadido.

Del libro, que se presentó en China el pasado mes, se desprende que los hablantes de español han crecido en 10 millones en 2026, un 1,5% más que el año anterior, hasta alcanzar los 640 millones de personas con algún dominio de esta lengua.

"El informe lo hacemos anualmente por necesidad y por responsabilidad", ha dicho en la presentación el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno Fernández, que ha destacado que es necesario conocer la situación de los hablantes alrededor del mundo, así como sus necesidades y las condiciones en las que hablan el idioma.

El informe también destaca el aumento de la relevancia del español como lengua migratoria, con uno de cada diez hablantes nativos que reside en países no hispanohablantes.

"Si comparamos aquel primer anuario con el que presentamos hoy, vemos que aquellas primeras inquietudes de hace 29 años siguen vigentes a día de hoy en nuestras sociedades. Y, por lo tanto, son motivo de análisis y protección en el Instituto", ha asegurado García Montero.

Asimismo, para conmemorar el 20º aniversario del Instituto Cervantes de Pekín, la segunda sección del anuario está compuesta por una serie de artículos que analizan diferentes aspectos de la situación del español en China, con atención a la evolución, configuración y proyección de los estudios y la enseñanza de la lengua en este país.

China reúne cerca de 98.000 hablantes potenciales de español (con 18.497 personas con dominio nativo y un grupo de 66.051 aprendices del idioma como lengua extranjera), con un crecimiento constante de matriculaciones en los últimos años.

De hecho, según datos recogidos por el Observatorio Global del Español, el número de matrículas de alumnos de filología, optativas y cursos ELE en China han aumentado un 12,6% en el periodo de 2023 a 2025. Los programas de español se ofrecen en 31 ciudades y prácticamente la totalidad de las universidades, un 98%, ofertan estudios de filología hispánica.

Además del director del Cervantes, las cifras han sido desgranadas en Madrid por el director Académico de la institución, Álvaro García Santa-Cecilia; y el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno Fernández.

Posteriormente, se ha celebrado el coloquio 'El español en la ciencia' con la participación del investigador principal del Real Instituto Elcano, Ángel Badillo Matos; la directora gerente de la Fundación Dialnet, Elena López Tamayo; y la directora de OpenScienceLab de la Universidad Carlos III de Madrid, Eva Méndez Rodríguez.

El libro incluye datos actualizados sobre la lengua española, recogidos en el informe 'El español: lengua para el mundo 2026'. Esta 27ª edición contiene además varios análisis sobre el peso de la comunidad hispanohablante en campos como la traducción automática, el español en Europa y la prensa digital.

520 MILLONES DE HISPANOHABLANTES NATIVOS

Entre los datos destacados del informe, se remarca que la comunidad con dominio nativo de la lengua española supera los 520 millones y los hablantes con destrezas limitadas superan los 95 millones, lo que supone en este último caso un incremento total del 3,3 % respecto del informe de 2025.

En esta misma línea, la comunidad de hablantes de español con dominio nativo continúa siendo la tercera mayor del mundo, por detrás de las comunidades de hablantes nativos de chino mandarín y de hindi. El informe destaca que, en los países hispanohablantes, los hispanohablantes nativos son cerca de 460 millones y los hablantes con competencia o habilidades limitadas superan los 20 millones.

La cifra de hablantes potenciales de español fuera de los países hispánicos supera los 137 millones, excluyendo los aprendices y, fuera de los países donde es lengua oficial, nacional, general o vehicular, Estados Unidos es el país donde más hablantes potenciales de español se reúnen (con predominancia del dominio nativo).

El anuario refleja también que la Unión Europea en su conjunto es lugar de residencia para cerca de 50 millones de hablantes potenciales de español, mientras que el volumen de la población hablante de las variedades hispánicas minoritarias -variedades criollas, de contacto o decadentes- no superan en total el millón de personas, apenas un 0,2 % del total de la población hispanohablante.

El volumen de aprendices de español supera los 24 millones, concentrado, por continentes, en América, Europa y África, registrando un crecimiento en los dos últimos años de un 7 %, con la salvedad de Brasil. Precisamente, en este país sudamericano, la legislación educativa está produciendo un cambio drástico en la oferta de español en las escuelas públicas y el número de aprendices descendió en un 46 % entre 2021 y 2025.

Por el contrario, África está experimentando un crecimiento apreciable de la comunidad hispanohablante, impulsado en gran medida por el interés que suscita el aprendizaje de español en la enseñanza reglada, especialmente en países como Camerún, Costa de Marfil o Benín en África subsahariana, y Marruecos o Túnez en el Magreb.

72 MILLONES DE USUARIOS EN DUOLINGO

En esta edición se recoge que el número de usuarios de Duolingo que eligen el español para su aprendizaje supera los 72 millones; de ellos, dos tercios tienen el inglés como lengua de origen.

En el espacio hispánico, la lectura de libros en formato digital tiene una mayor penetración en España (31,7 %), México (21 %) y Argentina (20 %). De estos porcentajes, no llegan al 10 % los usuarios de audiolibros, aunque es una proporción de tendencia creciente.

El porcentaje de páginas web con contenido en español es el segundo más alto del mundo, si bien a gran distancia del número de páginas en inglés.Iberoamérica concentra un 14 % de las visitas globales a soluciones de IA, por encima de su peso relativo en usuarios de internet (11 %); se constata, pues, un consumo creciente que convive con brechas de infraestructura.

La incidencia de la IA, tanto en España como en Hispanoamérica, está reconfigurando el ciclo de producción y acceso a la información en español: donde hay masa crítica de usuarios y empresas, el español gana presencia en los asistentes virtuales.