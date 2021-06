Gemma Cuervo, premio Max de Honor: "No he sufrido acoso, sí muchas miradas indeseables"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz Gemma Cuervo, galardonada con el Premio Max de Honor de las Artes Escénicas que concede la SGAE, ha afirmado que a lo largo de toda su trayectoria no ha sufrido acoso sexual, pero sí ha recibido "muchas miradas indeseables" a las que "no hacía caso".

"No he vivido esos casos de acoso sexual, pero sí muchas miradas indeseables a las que no hacía ni caso y ahí se acababa la cosa", ha señalado en una entrevista con Europa Press la actriz, quien ha reconocido que el cine español ha sido "machista a tope" y, en especial, en la época de las comedias asociadas al 'landismo' en algunas de las cuales participó.

"Era una de las cosas que estorbaban en los textos, que luego se convertían en películas: era un machismo muy grande. Pero es que ese machismo unificador se escapaba por todas partes, hasta que las mujeres nos hemos cansado y les hemos gritado '¡que no!' muy fuerte", ha destacado Cuervo.

No obstante, cree que esta situación ya ha cambiado gracias a la "fortaleza encantadora de las mujeres para demostrar a los hombres que todo eso que hacían era una pérdida de tiempo". "Era un camino erróneo. Las mujeres somos muy válidas en lo que hacemos y no necesitamos que nos protejan como a niñas, sí que nos quieran: el camino es enriquecedor, no aplastante", ha defendido.

En cualquier caso, Cuervo no recuerda negativamente esa época, defendiendo incluso un tipo de cine al que "no se tenía tanto respeto como ahora" por el mero hecho de ser comedia. Además, entre medias, tuvo tiempo para trabajar en la película que "lo significó todo" para su carrera, 'El mundo sigue', junto a Fernando Fernán Gómez.

"Es una película muy inteligente, con un guion extraordinario y con la que la censuró erró por mucho al quitarla de en medio", ha lamentado --'El mundo sigue' estuvo más de cuarenta años olvidada, después de un estreno en 1965 muy difícil--. "Por aquel entonces no teníamos ni idea de la repercusión que podía alcanzar. Recuerdo el trabajo con Fernando como una persona muy inteligente, con buen humor y un señor que trataba muy bien a la gente", ha afirmado.

'AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA', UNA "ÉPOCA ENCANTADORA"

Actriz de amplia carrera teatral --"siempre he interpretado con amor a las tablas", reconoce--, Cuervo ganó repercusión mediática en las últimas décadas gracias a su trabajo en televisión y, más concretamente, en las series 'La que se avecina' y 'Aquí no hay quien viva'. "Fue una época encantadora de televisión y sencilla de textos. Fui muy feliz y volvería otra vez sin dudarlo", ha indicado.

No obstante, Cuervo sigue mirando hacia adelante y reconoce sentirse con fuerzas para interpretar nuevos papeles. "Me gustaría trabajar con los directores modernos de ahora, con un buen personaje, aunque no tengo prisa para nada. Si me ofrecen hacer una película o más televisión lo acogeré muy bien, porque estoy muy sana y voy bien de cerebro", ha comentado con humor.

La llegada del Max de Honor deja a la actriz "rebosante de felicidad" al suponer un "colofón". "Están valorando tu vida entera y además esto me da más años de vida. Lo agradeceré intentando trabajar más. Se echaban de menos este tipo de premios, pero es que el teatro no está tan reconocido en este país", ha concluido.

PIONERA Y EMPRESARIA TEATRAL

El Comité Organizador de los Premios Max de las Artes Escénicas ha otorgado el galardón a Cuervo "por todo su desempeño en el campo de las artes escénicas". El comité, que ha resaltado su vasta trayectoria como intérprete y la ha reconocido como figura pionera, también ha destacado su labor como empresaria del teatro español y su compromiso con el repertorio teatral.

La intérprete catalana recibirá el galardón el próximo 4 de octubre en el Teatro Arriaga de Bilbao durante la ceremonia de entrega de la XXIV edición de los Premios Max de las Artes Escénicas que organiza la Fundación SGAE con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, el Teatro Arriaga de Bilbao y el INAEM. La ceremonia será retransmitida por RTVE.

Gemma Cuervo nació en Barcelona en 1934. El Premio Max de Honor se suma a una serie de reconocimientos entre los que destacan el Premio Nacional de Teatro (1965) y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2018), entre muchos otros. Actriz de teatro, cine, radio y televisión e imagen reconocida del mítico programa dramático de Televisión Española Estudio 1, Cuervo también destacó en la faceta empresarial fundando junto a su marido, Fernando Guillén Cuervo, su propia compañía de teatro en 1969.