El Gobierno destina 20 millones de euros a 49 líneas de ayudas para la capitalidad cultural de Barcelona

Archivo - Varios corredores pasan junto a la Sagrada Familia durante la Zurich Marató de Barcelona 2024, a 10 de marzo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Este año se celebra la 45ª edición de la Zurich Marató Barcelona, con la participación de 20. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades vinculadas a la capitalidad cultural de Barcelona, con un presupuesto total de 20 millones de euros y un total de 49 líneas de ayudas, según ha anunciado este martes la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo de estas subvenciones, según la ministra, es "apoyar económicamente proyectos e iniciativas culturales relevantes para favorecer el ecosistema cultural de la ciudad, favorecer su impacto social y económico y extender sus redes de colaboración al conjunto del país".

Las 49 líneas de ayudas estarán destinadas a reforzar equipamientos y proyectos de creación y exhibición, así como festivales, patrimonio, libro y lectura, ciencia y programas culturales de proximidad.