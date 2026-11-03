El Gobierno destina 80 millones de euros para la mejora de 78 edificios históricos a través del Programa 2% Cultural

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MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Cultura, destinará 80 millones de euros a la recuperación y puesta en valor de 78 monumentos del Patrimonio Histórico español, repartidos en 73 municipios de 14 comunidades autónomas, a través del Programa 2% Cultural.

La inversión total prevista, incluyendo las aportaciones de las entidades y administraciones participantes, supera los 133 millones de euros.

El Monasterio de Santa Catalina de Siena, en Valladolid, con una ayuda de 4,22 millones de euros, y el Monasterio de Sant Feliu de Guíxols, en Girona, con 3,9 millones, encabezan el listado de actuaciones aprobado por la Comisión Mixta del Programa 2% Cultural, que ha recibido un total de 422 solicitudes en la convocatoria de 2025.

Entre las diez intervenciones con mayor financiación también figuran el Monasterio de San Martín Pinario, en Santiago de Compostela (3,72 millones); la Casa del Niño de Cartagena (3,13 millones); el Hospital General de Simón Ruiz, en Medina del Campo (2,97 millones); y el Monasterio de San Salvador, en Lourenzá (2,86 millones).

Completan la relación el Palacio Vázquez de Molina, en Úbeda (2,25 millones); la alcazaba de Badajoz (2,21 millones); la muralla de Valls (1,52 millones); y el Alcázar de Guadalajara (1,51 millones). En conjunto, estas diez actuaciones concentran 28,29 millones de euros, el 35,4% de las ayudas de esta convocatoria.

La distribución territorial de los fondos alcanza a 14 comunidades autónomas. Andalucía recibirá 13,8 millones de euros; Cataluña, 11,7 millones; Castilla y León, 11,3 millones; Galicia, 9,1 millones; y la Región de Murcia, 8,2 millones. También se destinarán 5,7 millones a la Comunitat Valenciana, 5,3 millones a Castilla-La Mancha, 4,1 millones a Extremadura, 3,3 millones a Navarra, 2,1 millones a Asturias, 1,6 millones a Aragón, 1,5 millones a la Comunidad de Madrid, 1,2 millones a Euskadi y 600.000 euros a Canarias.

NUEVA CONVOCATORIA DE 45 MILLONES

Además, la Comisión Mixta, que integra a representantes de los tres ministerios que participan en el programa, ha autorizado una nueva convocatoria de ayudas de 45 millones de euros, que previsiblemente se publicará antes de que termine 2026. De esta forma, el Programa 2% Cultural convocará sus subvenciones durante dos años consecutivos.

Este programa obliga a los tres departamentos ministeriales a destinar el 2% de sus partidas de contratos de obras públicas a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad artística.

Desde su puesta en marcha, se han aprobado 1.346 solicitudes correspondientes a proyectos con un presupuesto de ejecución de 1.362 millones de euros. La aportación del Programa 2% Cultural a estas actuaciones asciende a 854,9 millones, el 62,8% del importe total de ejecución.