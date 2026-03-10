El Gobierno eleva los límites de gasto del Reina Sofía para obras y contratos hasta 2028 por más de 1,9 millones

Archivo - Entrada, en la fachada Sabatini, del Museo Reina Sofía, a 8 de septiembre, en Madrid (España). El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se inauguró en 1990 con la intención de reflejar la contemporaneidad artística española en relación con e - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la modificación de los límites de gasto plurianual previstos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para permitir la celebración de diversos contratos básicos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, organismo público adscrito al Ministerio de Cultura.

La medida afecta a los ejercicios 2026, 2027 y 2028 y se enmarca en la necesidad de asegurar la continuidad de servicios y actuaciones consideradas esenciales para el funcionamiento del museo.

Según el acuerdo, se ha dispuesto la retención de crédito para la tramitación de expedientes de gasto plurianual o de tramitación anticipada por importe de 3.999.133,34 euros para el ejercicio 2027 y de 2.717.731,94 euros para 2028.

El importe total de los nuevos contratos a ejecutar en el periodo 2026-2028 asciende a 1.957.000 euros, de los que 225.000 euros corresponden a 2026, 1.660.000 euros a 2027 y 72.000 euros a 2028.

Estos contratos incluyen, entre otras actuaciones, obras en el Palacio de Cristal, obras en la sala 3F del edificio Sabatini, el suministro e instalación del sistema de control de la sede principal del Reina Sofía y el suministro de licencias de uso de productos Salesforce o equivalentes para la plataforma de gestión de relaciones con el público (CRM) del museo.

El Gobierno detalla que el compromiso máximo de gasto a autorizar para 2027 supera los límites fijados en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por lo que ha sido necesaria la autorización expresa del Consejo de Ministros para aumentar dichos límites.

Así, el crédito retenido para 2027 asciende a 3.999.133,34 euros y las nuevas necesidades a 1.660.000 euros, lo que eleva el nuevo límite solicitado a 5.659.133,34 euros; en 2028, el crédito retenido es de 2.717.731,94 euros y las nuevas necesidades de 72.000 euros, hasta un nuevo límite de 2.789.731,94 euros.