El Gobierno recomienda el libro de Gisèle Pelicot y destaca el "compromiso social" de los Goya: "Traspasó las pantallas"

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España).

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha recomendado este martes la lectura de 'Un himno a la vida', de Gisèle Pelicot, que cuenta toda su historia, especialmente al descubrir que fue víctima de violaciones organizadas por su exmarido durante una década. La víctima francesa recibirá esta tarde la Orden del Mérito Civil de manos del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Como recomendación extra, no pueden dejar de leer 'Un himno a la vida', el libro de Gisèle Pelicot, que recibirá esta tarde la Orden del Mérito Civil de manos del presidente Pedro Sánchez", ha señalado.

Asimismo, la ministra ha ensalzado la 40 edición de los Premios Goya, que se celebraron en Barcelona el pasado sábado, y ha asegurado que fue una celebración "potente y emotiva" marcada por el compromiso social que "sin duda alguna traspasó las pantallas".

"La semana pasada les invitaba a ver la gala de los Goya y no me equivoqué en la recomendación. Fue una celebración a la altura de los 40 años que se conmemoraban de estos premios. Ha sido una de las ediciones más potentes y más emotivas, marcada no sólo por el nivel de las candidatas, sino también por el compromiso social que sin duda alguna traspasó las pantallas", ha indicado.

Además, ha elogiado el discurso de Susan Sarandon al recoger el Goya de Honor. "En momentos como los que vivimos es importante tener esperanza y saber elegir en qué lado de la historia se quiere estar", ha señalado la ministra.

La actriz ensalzó la actitud de Pedro Sánchez ante la situación mundial actual y se deshizo en elogios ante su "lucidez moral". "Donde yo estoy en medio del caos y de la represión, esto me ayuda a sentirme menos sola, me ayuda a sentirme que soy parte de una comunidad mayor. Y os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Gracias", afirmó visiblemente emocionada.