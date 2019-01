Guirao no pone fecha a la futura ley de mecenazgo, de la que ya hay borrador, y que "organizará el tema impositivo"

Publicado 17/01/2019 15:40:08 CET

El ministro destaca que, de aprobarse los PGE para 2019, aumentará del 10 al 15 por ciento la base de desgravación para el mecenazgo

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha asegurado que todavía no hay fechas para tener una nueva Ley de Mecenazgo --del que este jueves 17 de enero se ha conocido que cuenta con un borrador "muy inicial"-- que supondrá "una modificación sustancial de lo existente" enfocada a "organizar el tema impositivo".

"Estamos trabajando en un borrador para modificar lo existente: lo que queremos hacer es organizar el tema impositivo, no solo el tema de desgravaciones", ha señalado durante la presentación de los presupuestos de su departamento contenidos en el proyecto de ley de los PGE, en la sede del Ministerio de Educación y Formación.

Paralelamente, la directora de Industrias Culturales y Cooperación del Ministerio, Adriana Moscoso, ha anunciado en unas jornadas en Barcelona que ya hay un borrador "muy inicial" de la nueva Ley. Guirao ha confirmado que se está trabajando en ese proyecto legislativo, aunque todavía no hay fecha para su puesta en marcha. "No me pidan fechas, porque no dependen de mí solo", ha aclarado el ministro.

En este sentido, ha reiterado que "lo que se necesita" en este campo del mecenazgo es "mejorar la ley existente", que a su entender "no está nada mal". "De hecho, cuando yo fui director del Museo Reina Sofía, apliqué y me beneficié de la ley del año 1995", ha recordado, insistiendo en que no se puede comparar el marco fiscal español con otros países como el de Estados Unidos, donde "no existen políticas públicas de cultura".

Precisamente, una de las principales medidas contenidas en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado es la del aumento del 10% al 15% de la base de desgravación --con límite de 50.000 euros-- para el mecenazgo. "Va a ser muy importante, porque en España el mecenazgo es de cifras pequeñas o medianas", ha destacado Guirao, quien ha hablado de "mecenazgo medio, que es el que reciben la mayoría de museos y bibliotecas".

Así, con este medida, sumada a las bajadas del IVA --tanto en libros y periódicos digitales como en el cine--, se llega a unos beneficios fiscales para el mundo de la cultura estimados en 682 millones de euros --casi el 70% del propio presupuesto del sector--. "La cultura se nutre de lo que se le da, pero también de lo que se ahorra", ha insistido.

"El Ministerio de Cultura es un ministerio tradicionalmente subvencionado, pero todas las industrias culturales deben de tener otra tipo de línea de apoyo que vayan bajando las líneas subvencionadoras e ir a una industria con un sentido más competitivo. Por eso hemos hecho especial hincapié en las políticas de desgravación fiscal", ha concluido.

El ministro ha recordado otras medidas contenidas en los PGE, entre ellas la recuperación de la partida de 3,5 millones de euros para las bibliotecas públicas, el incremento del 20,1% a las ayudas a la protección de la cinematografía o las ayudas al sector de videojuegos.