Los hablantes potenciales de español en Brasil ya son el 9% de la población del país, según el Instituto Cervantes

Archivo - Manifestación de ciudadanos en Sao Paulo pidiendo la reapertura de negocios en el país - Dario Oliveira/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estudio 'Brasil como territorio hispanohablante. Análisis demolingüístico', publicado por el Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes, ha revelado que más de 20 millones de personas hablan o conocen el español en Brasil, lo que supone el 9 por ciento de la población brasileña y podría superar el 10 por ciento si se incluyera a los estudiantes actuales.

El informe, elaborado por Francisco Moreno Fernández y Héctor Álvarez Mella, ha sido presentado este domingo en el marco de la Bienal del Libro de São Paulo, en un acto bajo el título 'Español y portugués: lenguas abrazadas, culturas en conversación' en el que ha participado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

A partir de los datos del censo de 2022 y de fuentes demográficas, migratorias y educativas, la publicación estudia tanto a los hablantes con dominio nativo como a aquellos que poseen habilidades limitadas en la lengua.

Los resultados muestran que la presencia del español en Brasil es "más intensa y extensa" de lo reflejado en estimaciones anteriores. El estudio identifica cerca de 1,84 millones de hablantes con dominio nativo y más de 20,19 millones con habilidades limitadas. Estos últimos son, principalmente, antiguos estudiantes de enseñanza preuniversitaria y habitantes de la franja fronteriza.

El estudio también destaca el papel de la inmigración en la configuración del español en Brasil. Así, dentro del grupo con dominio nativo, contabiliza 1,3 millones de residentes hispanohablantes no nacionalizados y 141.000 nacionalizados brasileños. A ellos se suman los hablantes de herencia y los brasileños vinculados a territorios fronterizos.

Brasil limita con siete países hispanohablantes y comparte con ellos la mayor frontera lingüística del mundo. En esta extensa franja, alrededor de tres millones de brasileños pueden conocer y utilizar el español con distintos grados de competencia.

El informe apunta que el contacto entre ambas lenguas forma parte de la vida cotidiana en la educación, el trabajo, los servicios y el comercio transfronterizo. Además, la publicación subraya que esta realidad no es homogénea: las mayores concentraciones de hablantes potenciales se localizan en los estados del sur, en las zonas fronterizas y en las grandes ciudades.

EL PESO DE LA ENSEÑANZA

La educación constituye otro de los factores decisivos para explicar la presencia del español en Brasil. Tras más de una década de incorporación de esta lengua a la enseñanza secundaria, el informe estima que 16,6 millones de antiguos alumnos conservan algún grado de competencia en español.

El volumen propone reforzar la oferta de español en el Ensino Médio, impulsar un plan nacional de formación del profesorado y ampliar el Programa de Escuelas Interculturales de Frontera. Asimismo, recomienda mejorar los registros educativos e incorporar preguntas lingüísticas a las encuestas nacionales para conocer con mayor precisión los usos sociales de las lenguas.

El estudio concluye que el español no puede considerarse únicamente una lengua extranjera o de inmigración en Brasil. "Su arraigo educativo, social y fronterizo lo convierte en una dimensión relevante de la realidad lingüística del país que debe ser atendida en sus políticas educativas, sociales y culturales", sostiene el informe.