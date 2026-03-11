Hugo Mujica y Leonor Pataki recogen el XXXVIII Premio Loewe de Poesía, "celebrando" en un mundo "oscuro" de "dolor"

Archivo - Retrato de Hugo Mujica. - EDU CARRERA - FUNDACIÓN LOEWE - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El argentino Hugo Mujica y la poeta Leonor Pataki han recibido este miercoles el XXXVIII Premio Loewe de Poesía, en un acto celebrado en el Hotel Ritz de Madrid, de la mano de la mano de la presidenta de la Fundación Loewe, Sheila Loewe y el presidente de honor de la entidad, Enrique Loewe.

Mujica, que ha recogido el Premio Loewe de Poesía por su obra 'Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras' a manos de la poeta María Ángeles López Pérez, ha asegurado que este galardón es un espacio de "gratuidad" y celebración de algo "tan inútil" como la "poesía" en un momento "oscuro" en el que el mundo está regido por el "dolor".

"Esto es un espacio de gratuidad, estar celebrando la poesía aquí, en un mundo que siempre es el dolor y alegría, pero ahora estamos en un momento oscuro. Es un espacio de celebración de algo tan inútil como es la poesía. Es un acontecimiento", ha asegurado.

El poeta ha recitado algunos de los versos que conforman la obra premiada y, en ese sentido, ha reflexionado ante los presentes sobre el acto de crear.

"Crear es el acto más inicial que un humano o un Dios pueda realizar. O el acto en que uno y otro son un mismo acontecer, una misma fecundidad. Siempre que escribo descubro algo de mí, de mí o de todos, como si el saber, el entender -e incluso lograr- no fuese una inmediata relación que puedo establecer con mi ser o con mi nada", ha recitado Mujica para después "reivindicar" el evento "más original".

Por su parte, Pataki ha recogido el Premio Loewe 2025 a la Creación Joven por el libro 'Una madeja de estambre', su primera obra publicada. Se lo ha entregado el también poeta Jaime Siles -quien forma parte del jurado y que ganó este mismo premio en su segunda edición en 1989-.

Pataki ha comenzado asegurando que hay cosas que "pasan por milagro" y que este reconocimiento se trata de uno. Además, ha añadido que en México, su país natal, donde la "pobreza acecha en cada esquina", dedicar tiempo a la poesía es "un poco suicida".

"Para quiénes vivimos en México, donde la pobreza acecha detrás de cada esquina, dedicar tiempo a la creación poética es un poco suicida. Pero como la inspiración del libro que aquí me trae, que viene de los gatos -se suele saber de sus siete vidas- me he lanzado como uno de ellos cual kamikaze desde la azotea de mi casa sin pensar en aterrizar aquí en Madrid, donde el gentilicio popular de ser un gato es motivo de orgullo", ha explicado.

La mexicana ha dedicado el premio a los gatos, que son protagonistas en su poemario como objeto de análisis, recordando a autores como Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Federico García Lorca, Rafael Alberti y a los felinos que aparecen en las obras de todos ellos. "Nunca quise ser escritora, pero creo que ahora me habéis convertido en una", ha agradecido.

Precisamente, el símbolo del gato se impone en el texto y su figura, "en su cuerpo hecho para el sigilo", ha sido usada por Pataki como metáfora de todas las cosas que "no deben nunca tocarse".

El acto lo ha cerrado Sheila Loewe, que ha recordado los origenes del galardón, en 1988 a manos de su padre, Enrique Loewe, que consiguió "hacer realidad uno de sus sueños". "Que Loewe apoyase la cultura. Casi cuatro décadas después, es un orgullo para la Fundación y para Loewe poder seguir dedicándonos a proyectos que inspiran el alma", ha concluido.

EL PREMIO REGISTRA EL MAYOR NÚMERO DE INSCRIPCIONES DE SU HISTORIA

El jurado del 38 Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, que ha estado presidido por Víctor García de la Concha y compuesto por Gioconda Belli, Antonio Colinas, Aurora Egido, Juan Antonio González Iglesias, Raquel Lanseros, María Negroni, Carme Riera, Jaime Siles, Luis Antonio de Villena y Javier Velaza, falló los premios durante la deliberación que tuvo lugar el pasado mes de octubre de 2025.

Según han asegurado desde la Fundación, a esta convocatoria se han presentado 3.150 participantes de 45 países, el mayor número de inscripciones en la historia del premio.

Así, un 53% procede de Hispanoamérica, siendo Argentina, México y Colombia los países con mayor participación. En España, las provincias con mayor número de obras presentadas son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. De los participantes, un 23% son menores de 33 años y han quedado finalistas un total de 36 obras.