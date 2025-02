La ILP 'No es mi cultura' entrega 715.600 firmas en el Congreso para que la tauromaquia no sea patrimonio cultural

Entregan 715.600 firmas en el Congreso con la ILP 'No es mi cultura' para que la tauromaquia no sea patrimonio cultural.

Cuando se validen las firmas la Mesa del Congreso ordenará la publicación de la proposición, que deberá ser tomada en consideración en seis meses

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de unas doscientas asociaciones animalistas, promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No es mi cultura', han entregado 715.600 firmas en el Congreso para instar a la derogación de la Ley 18/2013, que delimita la tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional. Los impulsores han pedido en especial al PSOE que la apoye esta propuesta que "va de derechos y libertades".

"Ningún gobierno que se pueda llamar progresista puede quedarse atrás en este avance hacia un país más libre, más ético, más europeo y más respetuoso con nuestros compañeros de planeta. En eso confiamos y para eso vamos a seguir trabajando en los próximos meses", ha recalcado Marta Esteban, miembro de la Comisión Promotora.

En este sentido, Esteban, que ha extendido la petición al PSOE al resto de grupos políticos, ha recalcado que "en democracia la cultura se elige, no se impone", antes de proceder a la entrega de las firmas, que ahora tendrán que ser validadas por la Junta Electoral.

El mínimo necesario para la presentación de una ILP son 500.000 firmas. Una vez se acredite que se ha superado el número de firmas exigido, la Mesa del Congreso de los Diputados ordenará la publicación de la proposición, que deberá ser incluida en el orden del día del Pleno en el plazo máximo de seis meses para su toma en consideración.

A los parlamentarios, Esteban les ha pedido tener en cuenta que la Ley 18/2013 no permite a las comunidades autónomas y a los municipios prohibir la tauromaquia si así lo desean, algo que intentaron en Cataluña, que prohibió las corridas de toros en 2010; y en Baleares, donde se redactó una regulación para que no se matara el toro en la plaza. Derogando la norma, quieren devolver la competencia a las autonomías de decidir si quieren o no quieren corridas de toros.

Además, ha instado a reflexionar cómo puede ser patrimonio cultural una actividad "cruel" que divide a los españoles. En este sentido, ha traído a colación las encuestas de la Fundación BBVA, que muestran que "ocho de cada diez españoles rechaza el uso de animales para corridas de toros".

"HARTOS" DE QUE LA TAUROMAQUIA RECIBA DINERO PÚBLICO

Por otra parte, Esteban ha remarcado que los animalistas están "hartos" de que la tauromaquia reciba dinero público. En su opinión, si no fuera por las subvenciones pública, la tauromaquia habría desaparecido hace "muchísimo" tiempo. Por esta parte, ha detallado que la Comunidad de Madrid le ha dedicado 20 millones de euros en los últimos tres años, una autonomía donde "todavía hay 300.000 niños sin un pediatra asignado".

Asimismo, ha denunciado los "chiringuitos" como la Fundación Toro de Lidia, "que recibe dinero de todas las comunidades autónomas". "Por dar un ejemplo, 516.000 euros de Andalucía; 1.237.000 de Castilla y León; 1.400.000 de Madrid; 300.000 de la Comunidad Valenciana. "¿Por qué? Porque lo que quieren es hacer festejos con dinero público, regalar muchas de las entradas (...) y que parezca que hay una demanda que no existe", ha criticado.

Como último argumento, Esteban ha denunciado que los toros "se promueven entre niños y jóvenes por ser patrimonio cultural". Según ha insistido, esto contraviene las indicaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU que ha instado a España "a proteger la infancia de la violencia física y mental de la tauromaquia". A su vez, la Constitución española establece que los derechos de la infancia deben estar por encima de cualquier otra libertad.

"Sin embargo, hoy en día, en España, no solamente los niños pueden presenciar cómo se tortura un animal hasta la muerte, incluso cómo ese animal puede matar al torero delante de sus ojos, sino que pueden aprender cómo torturar a los animales ellos mismos en escuelas taurinas que están por toda España subvencionadas con dinero público", ha denostado.

Varios representantes políticos han acompañado a los promotores durante la presentación de las firmas, entre ellos, la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra; la diputada en la Asamblea de Murcia y secretaria de Horizonte Verde y Animalismo de Podemos, María Martín; el coordinador federal de Alianza Verde, Juan López de Uralde; el presidente de PACMA, Javier Luna; la vocal de la Junta Directiva del partido Beatriz Arévalo; y la coordinadora provincial de la formación en Madrid, Asunción Estévez.

Por su lado, Javier Luna ha afirmado que PACMA seguirá apoyando activamente esta iniciativa en todas sus fases y continuará defendiendo el fin de la tauromaquia en España, abogando por un modelo de sociedad que respete a los animales y rechace cualquier forma de maltrato normalizado.