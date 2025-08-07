Iñigo Navarro desembarca en septiembre en el Lázaro Galiano con la muestra 'Ayer pisó tu sombra un tigre'

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Lázaro Galdiano presenta la muestra 'Ayer pisó tu sombra un tigre', del artista madrileño Iñigo Navarro, que navega entre la "figuración mágica y el surrealismo".

En esta nueva exposición --disponible para visitarla a partir de septiembre--, Navarro trazará paralelismos entre sus lienzos de gran formato y las obras de grandes maestros de la colección del museo como Francisco de Goya.

"La mía es una figuración no convencional. Quiero que parezca nueva, generar una atmósfera", ha declarado el pintor, que también confiesa que busca recuperar el papel de la pintura como medio protagonista en el arte.

La muestra 'Ayer pisó tu sombra un tigre' contará con el grabado de Goya 'Modo de volar', que pertenece a la colección del propio museo. En él se retrata a un hombre equipado con un extraño artefacto alado que, pese a su precariedad, parece funcionar.

La exposición dará a conocer una serie de lienzos de Navarro en gran formato donde, siguiendo la inspiración de Goya, "lo clásico se da la mano con lo inesperado". También las máscaras abundan en su obra. "Las máscaras me atraen porque son un elemento de disfraz, algo divertido, pero también porque, al eliminar el retrato, la figura se convierte en un universal", explica el artista.