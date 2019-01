Israel Elejalde y Lucía Carballal abordan el declive de una pareja por la pérdida de admiración en 'La resistencia'

Publicado 30/01/2019 17:42:02 CET

Se estrena este 31 de enero en los Teatros del Canal en Madrid

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dramaturga Lucía Carballal estrena este jueves 31 de enero en la Sala Verde de Teatros del Canal, en Madrid, 'La resistencia', una obra que muestra el declive de una pareja producto de "la ambición y la pérdida de admiración" , según ha explicado el director Israel Elejalde, quien ha resaltado, en la presentación a los medios, la unión con el Teatro Kamikaze para llevar a cabo este proyecto.

La coproducción entre Teatros del Canal y Guzmán Producciones surge como resultado de una beca para autores contemporáneos otorgada a Carballal por el Teatro Kamikaze en 2018, en la que le han dado "carta blanca" para escribir lo que quiera. La autora se ha decantado por "hablar del declive de una pareja pero desde el punto de vista de cómo incluye la posición social y el universo laboral en sus decisiones".

"He querido alejarme de los convencionalismos relacionados a la pérdida de la pasión, la falta de deseo o la infidelidad que tanto me aburren, no quería estar en el nivel epidémico de las relaciones sino hablar de cómo ella se siente opacada por el éxito de él, a pesar de que los dos personajes son grandes intelectuales", ha asegurado Carballal que, con 34 años, cuenta con ocho obras como 'A España no la va a conocer no la madre que la parió', 'Los temporales' y 'Una vida americana', estrenadas en distintas ciudades del país.

Mar Sodupe y Francesc Garrido son los protagonistas de esta obra --que podrá verse hasta el 17 de febrero-- en la que representan a dos escritores cuyas edades rondan los 50 años, reconocidos en la esfera cultura, que atraviesan un momento de tensión relacionada a la pérdida de la admiración entre ambos.

Al respecto, Elejalde ha dicho que "es una pieza poderosa porque resistir a los cambios puede ser muy doloroso. Los personajes son personas intelectuales que saben ponerle palabras a todo para tapar el dolor y se sienten solos".

MACHISMOS, LA CORRIENTE SUBTERRÁNEA DEL DOLOR

En la obra también se tratan temas como la invisibilización de la mujer por el éxito del compañero masculino o la protección paternalista del hombre. En este sentido, Ejalde ha señalado que "es evidente que hay muchos hombres machistas" y ha confesado su pesar por serlo también.

"Claro que yo también soy machista, tengo 45 años, nos educaron así, pero lo importante es tratar de detectar estos machismos para evitarlos, así vemos cómo el personaje de Francesc es hasta tiernamente machista, trata de protegerla y no se da cuenta, es parte de una corriente subterránea de dolor", ha añadido.

Al respecto, Sodupe, quien actualmente trabaja en paralelo en producciones en España y Francia, ha dicho que su personaje "ya no quiere verse en los ojos de su pareja, porque él es el escritor valorado y ella no se siente así".

"La resistencia es como apretar con fuerza una tiza contra una pizarra, una disección dolorosa de las dificultades de conciliar ambición y amor", sentencia Ejalde. "Pero también porque los dos son escritores, una profesión en la que la admiración es alimento", añade-.

El planteamiento del diseño escénico también gira en torno a esta idea, pues "todo sucede en una conversación nocturna en un restaurante que a su vez es una fortaleza, hay ruidos y movimientos afuera de este que los modifican, y una vez dentro existe un mundo cerrado y uno abierto donde suceden cosas diferentes en los personajes", concluye el director que, desde 2016, es codirector artístico, junto con Miguel del Arco, del Teatro Kamikaze.