Joan Albert Amargós, Carlos Benavent y Rubem Dantas, nuevos miembros del Claustro Universitario de las Artes

Archivo - Una transeúnte frente a la Puerta principal de la Universidad de Alcalá,. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Claustro Universitario de las Artes, entidad creada por la Sociedad de Artistas de España (AIE) para reconocer y honrar la trayectoria de personalidades del mundo de la cultura, las artes y el derecho, entregará el 3 de diciembre los títulos a los miembros de honor en un acto en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

En esta edición recibirán los títulos Joan Albert Amargós, compositor, director e intérprete; Carles Benavent, contrabajo y compositor; José Sánchez Lianes, batería, piano y compositor; Laura Simó, cantante; Jorge Pardo, flauta, saxo y compositor; Ignasi Terraza, pianista y compositor; y Rubem Dantas, percusionista. Todos ellos se convertirán en nuevos Miembros de Honor del Claustro Universitario de las Artes y profesores honoríficos de la Universidad de Alcalá.

En la ceremonia, José Vicente Saz Pérez, rector de la Universidad de Alcalá, y Luis Cobos, presidente de la Sociedad de Artistas AIE, imponen y entregan las becas y títulos a los nuevos Miembros de Honor del Claustro Universitario de las Artes. El Claustro fue creado en 1996, por iniciativa de Luis Cobos, presidente de la Sociedad de Artistas AIE y Manuel Gala, rector de la Universidad de Alcalá, con motivo del Primer Encuentro Mundial de Artistas, organizado por la Sociedad de Artistas AIE, reuniendo a artistas y juristas de cuatro continentes.

El objetivo del Claustro Universitario de las Artes es reconocer la trayectoria profesional y humana de personas, entidades e instituciones del mundo de la cultura, las artes y el derecho, y de aquellos que luchan por la libertad de expresión, la cooperación entre los pueblos y la promoción y desarrollo de actividades culturales y artísticas, contribuyendo a su fin primordial: Arte y Derecho en Libertad.

Al Claustro Universitario de las Artes pertenecen George Martin, Ennio Morricone, Ana Belén, Claudia Cardinale, Sir Alan Parker, Antonio López, Björn Ulvaeus (ABBA), Chavela Vargas, Antonio Gala, Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, Jaume Plensa, Raphael, Mª Dolores Pradera, Georges Moustaki, "Bebo" Valdés, Luz Casal, Paloma O'Shea, Jean Michel Jarre, The Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), Miguel Ríos, José Sacristán, Instituto Cervantes, RAE, Nuria Espert, Antoni Ros-Marbà, Nacho Duato, Berkleee College of Music, Silvia Pinal, Alfredo Kraus, Agustín Ibarrola, Jordi Savall, Antonio López, Teresa Berganza, Francis Gurry, Director General de la OMPI, entre o tras personalidades e instituciones del arte, la cultura y el derecho.