Joaquín de Luz será el nuevo director de la Compañía Nacional de Danza desde septiembre

El bailarín Joaquín de Luz será el nuevo director de la Compañía Nacional de Danza (CND) a partir del 1 de septiembre, según ha anunciado este jueves la directora del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, en un encuentro con los medios en el que ha estado presente el propio De Luz.

De Luz, que se incorpora por un periodo de cinco años, ha avanzado que entre sus objetivos destaca desarrollar la "identidad" propia de la CND, para continuar con el "sello" y el "sabor" de la compañía.

Además, pretende dar prioridad a los "coreógrafos españoles" y "fomentar el patrimonio inmenso y espectacular" nacional, así como dar espacio al trabajo de las "coreógrafas" y darles el lugar "que merecen", apostar por la "creatividad de los más jóvenes" y potenciar las giras para llegar al mayor número de espectadores posible.

El próximo director de la CND, que ha pasado más de 20 años en el extranjero, la mayoría de ellos en Estados Unidos, sustituirá en el cargo a José Carlos Martínez y permanecerá como director de la compañía durante un periodo de cinco años.

De Luz ha asegurado que se rodeará del "mejor equipo" que partirá de la "meritocracia" porque, según ha indicado, en el puesto que ocupará a partir de septiembre "se toman decisiones con dinero público", aunque se ha resistido a avanzar nombres.

En el periodo de su mandato, el próximo director de la CND tiene previsto realizar tres colaboraciones, una de las cuales será una reposición de un ballet clásico. Tal y como ha indicado, su "prioridad" es ser un "curador" porque, desde su experiencia, se le da "bien" hacer "programas con lógica".

Preguntado por su intención de abordar la mezcla de la danza española y el flamenco, De Luz ha afirmado que le encantaría y ha agregado que le gusta la colaboración con otras compañías y otras disciplinas del arte. "Todo enriquece", ha dicho.

"Mi sueño es que tengamos una compañía que me hubiera hecho quedarme a mí", ha señalado De Luz, que ha desarrollado sus últimos 23 años de carrera profesional en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, donde desde 2013 ha sido director artístico de la compañía Estrellas del Ballet de Nueva York.

De Luz ha destacado que existen diferencias entre el modelo estadounidense, donde la mayor parte de la financiación es "privada" y "funciona muy bien", y el español, pero ha afirmado que es "consciente" de cómo funciona en España.

El próximo director de la CND ha destacado que mantendrá una línea de continuidad porque no quiere "echar a la basura el trabajo realizado". "Hay un repertorio importante en la compañía", ha destacado el bailarín.

De Luz ha destacado que la danza clásica requiere "más recursos" y ha señalado que la CND es el "vehículo perfecto" para fomentarla. Además, ha apuntado que contará con coreógrafos que trabajen "todas las disciplinas y todos los lenguajes" y ha avanzado que entre sus propósitos se encuentra que la danza tenga "más sitio en la televisión y en los medios de comunicación".

El director saliente, José Carlos Martínez, ha destacado la "experiencia", la "seriedad de su trabajo" y el "criterio" de De Luz. "Dejo mis coreografías y me voy tranquilo porque se van a representar con una calidad máxima", ha dicho.

La directora del INAEM ha destacado que con este nombramiento se recupera un "talento" de la danza en su "madurez" con un proyecto "sólido y ilusionante, pero realista". En cuanto al sueldo de De Luz, De Miguel ha indicado que se mantiene en torno a los 90.000 euros, y el presupuesto se sitúa en torno a 1,8 millones de euros.

Además, ha destacado que espera que dentro de poco tiempo la CND pueda contar con un "teatro propio", un "sueño" que, según ha reconocido, se espera a "medio o largo plazo". Tal y como ha señalado, en la actualidad se está elaborando el primer plan director para hacer la distribución de cómo va a ser el terreno.

EXPEDIENTE INFORMATIVO AL DIRECTOR Y BAILARINES DE LA CND

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) abrió un expediente informativo el pasado mes de febrero al director de la CND y los bailarines ante las posibles irregularidades en la participación "a titulo privado" y por la "utilización del nombre de la compañía" en la 30º edición del Saporo Art Park Ballet Seminar, en Japón, el día 2 de ese mes.

La directora del INAEM ha señalado que en los próximos días se informará acerca de este asunto, mientras que Martínez prefiere esperar a "tener las conclusiones" para hablar de acciones.

Respecto a la suspensión de dos galas con los bailarines de la CND, la directora del INAEM ha explicado este jueves que "si los bailarines no tienen la compatibilidad no pueden actuar en galas" y ha afirmado que desconoce lo que ha ocurrido con anterioridad. Martínez, por su parte, ha añadido que dentro de la CND hay bailarines que tienen la compatibilidad y otros que no.