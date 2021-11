Juan Carlos Rubio imagina un encuentro entre Lorca y Concha Piquer 'En tierra extraña'

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Principal del Teatro Español acoge desde este 11 noviembre el estreno absoluto del espectáculo musical 'En tierra extraña', una idea original de José María Cámara y Juan Carlos Rubio, con libreto y dirección de Juan Carlos Rubio y dirección musical de Julio Awad.

La obra, en cartel hasta el 2 de enero, imagina un encuentro ficticio en las propias tablas del Teatro Español entre tres figuras de la cultura popular española del siglo XX: el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, la cantante Concha Piquer y el músico y compositor Rafael de León.

'En tierra extraña' supone el debut teatral de Diana Navarro, quien se pone en la piel de Concha Piquer, acompañada por Alejandro Vera como Federico García Lorca y Avelino Piedad como Rafael de León.

Concha Piquer desea desde hace tiempo conocer a Federico García Lorca. No en vano él es el poeta más solicitado del momento y ella la más famosa cantante de España. Ese encuentro debe producirse. Mujer acostumbrada a manejar su destino y a no recibir nunca un no como respuesta, le pide a su colaborador Rafael de León que cite al poeta en el Teatro Español de Madrid, donde ensaya su nuevo concierto, para proponerle que le escriba una canción.

"A Concha Piquer se le ha colgado el sambenito de representar a una España de pandereta y de bandera rojigualda. Federico García Lorca se ha erigido en líder indiscutible de esa otra España republicana y de bandera tricolor. Los dos amaron este país hasta la médula, pero ambos atesoraban luces y sombras en su ideología, en su manera de vivir y en sus decisiones personales", ha señalado Rubio.

'En tierra extraña' no juzga a sus protagonistas, sino que "les ofrece un lugar de encuentro, de conciliación posible y necesaria entre posturas dispares, un tablero en el que esos tres personajes". "Van a jugar una partida decisiva, un jaque mate irremediable y terrible. Todo al ritmo de coplas y jazz. ¿Qué más se puede pedir?", ha añadido el director.

La música juega un papel fundamental en el desarrollo del espectáculo. La copla y las canciones de Broadway en el caso de la Piquer, la música cubana y la canción popular española en el caso de Federico, y el jazz en el caso de ambos. Todo bajo la dirección musical de Julio Awad.

'En tierra extraña' es una coproducción de SOM Produce y Teatro Español. Es una idea original de José María Cámara y Juan Carlos Rubio con libreto y dirección de Juan Carlos Rubio y dirección musical de Julio Awad, interpretada por Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad.