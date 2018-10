Julieta Serrano, Premio Nacional de Teatro: "No hay suficientes directoras como para trabajar regularmente con ellas"

Actualizado 24/09/2018 18:11:26 CET

La actriz Julieta Serrano ha recibido "con mucha sorpresa e ilusión" el Premio Nacional de Teatro, dotado con 30.000 euros, y ha señalado que "no hay muchas directoras" y que "no hay suficientes mujeres como para que de algún modo pueda estar trabajando continuamente con ellas".

"Mujeres no hay en muchas cosas", ha lamentado en una conversación con Europa Press para añadir que ella, a lo largo de sus 61 años de trayectoria en el teatro y en el cine, ha trabajado con directoras como Josefina Molina, Maria Ruiz, Berta Riaza o Alicia Hermida, mujeres que ha definido como "básicas para ella" y de las que, asegura, "ha aprendido muchísimo". "He tenido una relación con las mujeres buenísima, siempre fue de gran amistad y entendimiento, ha añadido.

En cuanto al galardón, Serrano, que acaba de rodar el último filme de Pedro Almodóvar, 'Dolor y Gloria', junto con Penélope Cruz y Antonio Banderas, considera que "de alguna manera se lo merece" puesto que "ha sido una curranta".

"He trabajado mucho, pero también he recibido mucho, este trabajo y esta profesión, el conjunto, me ha dado tanto, y yo soy y he sido muy feliz", ha expresado la actriz, quien ha señalado que "aún no sabe que va a hacer con el dinero".

En este contexto, ha precisado que, en esta ocasión, le ha hecho "mucha ilusión" este reconocimiento "a su trayectoria" puesto que "el año pasado estuvo a punto de retirarse" pero al final acabó decidiendo que "ya le retiraría la vida".

"Todavía esto me gusta y me sigue dando vida, energía, y me estimula. El premio es un premio a toda mi trayectoria, que he sido una curranta enorme, una persona muy trabajadora, algo que aprendí de mis padres", ha expresado para añadir que "solo le salen palabras de agradecimiento".