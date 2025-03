Kent Nagano, director de Orquesta y Coro Nacionales, ensalza la cultura y lengua española: "Es vital para avanzar"

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta Kent Nagano, quien asumirá, durante cinco temporadas a partir de septiembre de 2026, la dirección titular y artística de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), ha ensalzado la cultura y lengua españolas, asegurando que es "vital" para avanzar.

"Solo entendiendo la tradición podemos entender cómo esta cultura ha tenido un importante papel en la creación de nuestra comunidad mundial. La lengua española se habla cada vez más en nuestro país, compartir las riquezas de la cultura española es vital para que avancemos", ha añadido el director de orquesta anglo-estadounidense de origen japonés durante un encuentro este lunes con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Auditorio Nacional en Madrid.

En ese sentido, Nagano, natural de California (Estados Unidos) ha explicado que toda su vida ha estado muy ligada a la cultura española porque en la costa oeste del país es "fácil" identificarse con la herencia de España.

"Esa fue la primera ola de inmigración que llegó. Para aquellos que estamos ahí es primordial la importancia y la dinámica de la cultura española. Durante los últimos seis meses, he estado estudiando intensivamente la historia increíblemente rica de cómo la cultura española se formó", ha defendido.

Tras ser preguntado por Urtasun por las funciones de un director de orquesta en la actualidad, el maestro ha asegurado que para dirigir la OCNE, primero se necesita entender la tradición española.

"Para dirigir una orquesta española se necesita entender la tradición. La tradición es el reflejo de una cultura, así que se necesita ir aún más allá para entender cómo y por qué esta tradición es tan poderosa. Sólo entendiendo el pasado se puede entender cómo estás en este momento y te permitirá tener una idea más clara de cómo esta tradición, esta cultura, juegan un rol en el futuro. Esto, por supuesto, es un proceso eufórico", ha reconocido.

"NO HAY MEJOR PERSONA PARA DAR EL SALTO INTERNACIONAL"

El titular del departamento de Cultura ha dirigido una conversación informal con el próximo titular de la OCNE, dependiente del INAEM, en la que ha destacado la trayectoria de Nagno y le ha dado la bienvenida a España.

"Es un orgullo que haya aceptado este puesto. No hay persona mejor para poder dar ese salto internacional en nuestra orquesta. Por lo tanto, quiero agradecerle muchísimo que haya aceptado nuestra invitación", ha reiterado Urtasun.

En cuanto a la forma de dirigir este conjunto, Nagano no ha desvelado mucho más que varios pilares sobre los que quiere sustentarse para que tanto los músicos como el público joven se sientan cercanos.

El primero de ellos es que no haya 'status quo', para que no se geste un sentimiento de superioridad entre los miembros de la orquesta. Además, ha defendido que su dirección tratará de ofrecer "solo" la más alta calidad, así como un programa musical "desafiante".

"Si la gente no viene a una representación de Bach, Mozart o Beethoven, recuerda que no es culpa de Beethoven, Mozart. Es tu culpa. No lo hiciste correctamente o no lo compartiste con el público de una manera que expresara su relevancia. Estos grandes genios musicales son genios porque no tienen 'status quo'. Son genios porque representan solo la calidad más alta", ha concluido Nagano.