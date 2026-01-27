Leo Harlem, Manu Sánchez y Javier Corral reciben los Premios SGAE Miguel Gila 2025

De izda a dcha: Manu Sánchez, Leo Harlem y Javier Corral, ganadores de los Premio SGAE de Humor Miguel Gila 2025De izda a dcha: Manu Sánchez, Leo Harlem y Javier Corral, ganadores de los Premio SGAE de Humor Miguel Gila 2025 - ALFREDO ARIAS / FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los humoristas Leo Harlem, Manu Sánchez y Javier Corral han recibido los Premios SGAE de Humor Miguel Gila 2025 en su segunda edición.

Así, el galardón ha ampliado sus categorías incluyendo el mejor espectáculo de la temporada y señalando el talento emergente, resultando ganadores Leo Harlem, en la categoría de honor por toda su trayectoria profesional; Manu Sánchez con su espectáculo 'Entregamos', como mejor monólogo de humor de la temporada 2025, y Javier Corral con su espectáculo' Abrazolamp! 2 (Acorralado)' en la categoría revelación.

El Premio SGAE de Humor Miguel Gila se instauró en 2024 por la Fundación SGAE con el objetivo de reconocer anualmente la aportación y legado de los profesionales del monólogo de humor.