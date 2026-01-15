Leo Harlem, Manu Sánchez y Javier Corral, ganadores de los Premios SGAE Miguel Gila 2025

El humorista y actor Leo Harlem ha recibido el Premio de honor Miguel Gila 2025. - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los humoristas Leo Harlem, en la categoría de honor por toda su trayectoria profesional, Manu Sánchez, con su espectáculo 'Entregamos' como mejor monólogo de humor de la temporada, y Javier Corral con su espectáculo 'Abrazolamp! 2 (Acorralado)' en la categoría revelación, han resultado ganadores de los Premios SGAE de Humor Miguel Gila.

Estos premios, instaurados en 2024, nacieron con el objetivo de reconocer anualmente la aportación y legado de los profesionales del monólogo de humor. La segunda edición de los Premios SGAE de Humor Miguel Gila 2025 se entregará el próximo lunes 26 de enero en una gala, conducida por Goyo Jiménez (primer ganador de la categoría de honor en 2024) que tendrá lugar en los Teatros Luchana de Madrid.

El jurado ha estado formado por los profesionales Manu Badenes, Eva Cabezas, Goyo Jiménez, Manel Lucas y Marta Martínez, ampliamente versados en la intersección entre las tablas, los telones, los micros y las pantallas.

El humorista y actor Leo Harlem ha recibido el Premio de honor Miguel Gila 2025 por "su peculiar mirada de la vida cotidiana" y destacan que es un "maestro del costumbrismo humorístico", capaz de transformar lo ordinario en extraordinario "gracias a una vis cómica de tono cercano y narrativo, con un carácter familiar y blanco".

El espectáculo 'Entregamos' del presentador y cómico Manu Sánchez ha sido designado por unanimidad como el Mejor espectáculo de monólogo de humor Premio SGAE Miguel Gila 2025. "Estoy tremendamente feliz y muy orgulloso por el equipo, el proceso y el público que está llenando cada teatro. Es un regalazo", ha explicado al recibirlo.

"Sin lugar a dudas, el espíritu de Miguel Gila ha estado presente en toda la confección de Entregamos. Él es un referente, el espejo en el que nos miramos todos los comediantes", ha comentado el premiado.

Por último, Javier Corral y su espectáculo 'Abrazolamp! 2 (Acorralado)' ha conquistado el II Premio SGAE de Humor Miguel Gila 2025 en la categoría de Mejor espectáculo revelación por su monólogo acerca del suicidio. Fundación SGAE destaca al creador por su capacidad de poner humor donde antes hubo silencio, romper prejuicios y hacer comedia desde la sensibilidad, la verdad y el riesgo.